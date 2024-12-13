Benfica'ya pahalıya patladı: 8.7 milyon euro tazminat

Kaynak: Haber Merkezi
Benfica'ya pahalıya patladı: 8.7 milyon euro tazminat

Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün formasını terlettiği Benfica, eski teknik direktörü Roger Schmidt'e 8.7 euro tazminat ödeyecek.

Benfica, geçtiğimiz ağustos ayında sözleşmesini feshettiği Alman teknik direktör Roger Schmidt'e ödeyeceği tazminat bedelini kamuoyuna duyurdu.

Portekiz devi, Menkul Kıymetler Piyasası Komisyonu'na bir açıklama yaparak Schmidt ile karşılıklı anlaşmaya varıldığını ve Alman teknik adama fesih bedeli olarak 8.7 euro ödeneceğini açıkladı.

roger.jpg

Benfica ile birer kez Portekiz Ligi ve Portekiz Süper Kupası şampiyonluğu bulunan 57 yaşındaki teknik direktörün sözleşmesi 31 Ağustos'ta feshedilmişti. Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nu da kadrosunda bulunduran Benfica, Schmidt'in yerine Bruno Lage'yi teknik direktörlüğe getirmişti.

Son Haberler
Antalya’da otomobil bisiklete çarptı: 1 yaralı
Antalya’da otomobil bisiklete çarptı: 1 yaralı
Mehmet Şimşek yeni hedefini belirledi. Artık onlarda vergi verecek
Mehmet Şimşek yeni hedefini belirledi. Artık onlarda vergi verecek
Sinop’ta uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonu! Gözaltılar var
Sinop’ta uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonu! Gözaltılar var
İnsanlık tarihini yeniden yazdıracak keşif: 7.000 yıllık giz perdesi aralandı
İnsanlık tarihini yeniden yazdıracak keşif: 7.000 yıllık giz perdesi aralandı
İstanbul'da terör operasyonu! Şüpheliler gözaltında
İstanbul'da terör operasyonu! Şüpheliler gözaltında