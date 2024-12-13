Benfica'ya pahalıya patladı: 8.7 milyon euro tazminat

Benfica, geçtiğimiz ağustos ayında sözleşmesini feshettiği Alman teknik direktör Roger Schmidt'e ödeyeceği tazminat bedelini kamuoyuna duyurdu.

Portekiz devi, Menkul Kıymetler Piyasası Komisyonu'na bir açıklama yaparak Schmidt ile karşılıklı anlaşmaya varıldığını ve Alman teknik adama fesih bedeli olarak 8.7 euro ödeneceğini açıkladı.

Benfica ile birer kez Portekiz Ligi ve Portekiz Süper Kupası şampiyonluğu bulunan 57 yaşındaki teknik direktörün sözleşmesi 31 Ağustos'ta feshedilmişti. Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nu da kadrosunda bulunduran Benfica, Schmidt'in yerine Bruno Lage'yi teknik direktörlüğe getirmişti.