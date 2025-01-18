Bengisu Avcı dünya rakoru kırarak şampiyon oldu

Ultramaraton yüzücüsü Bengisu Avcı, İtalya-Molveno'da sıfır dereceye yakın suda ve buz parçaları ile dolu bir havuzda düzenlenen IISA Buz Dünya Şampiyonası 200 metre karışıkta hem şampiyon oldu hem de dünya rekoru kırdı.

Avcı, IISA 6'ncı Buz Dünya Şampiyonası'nda 200 metre karışıkta hem dünya şampiyonu olup altın madalya aldı hem de dünya rekoru kırdı. İzmirli sporcu, İtalya'nın Molveno kentinde düzenlenen şampiyonada 2.52.77'lik derecesiyle tüm rakiplerini geride bırakırken ikinci olan Alman Sarahanne Richter'e yaklaşık beş saniye fark atmayı başardı. Bu derece ise kayıtlara 200 Metre Karışık Buz Dünya Şampiyonası 25-29 Yaş Dünya Rekoru olarak geçti.

48 ülkeden 754 sporcunun mücadele ettiği Buz Dünya Şampiyonası'nda ülkemizden İrem Damar ile Deniz Kayadelen de mücadele etti. Deniz Kayadelen, 35-39 Yaş 500 metrede şampiyon olurken, 100 metre serbestte ise üçüncülük elde etti. Sporcularımızın Molvono'daki dev organizasyonda serileri devam ediyor. Buz Dünya Şampiyonası, yaklaşık sıfır derece sıcaklıktaki havuza düzenleniyor. Buz tutan su, yarışlardan kısa bir süre önce kırılarak havuz dışına çıkarılıyor ve sporcular bu suda yüzüyor.

MEYDAN OKUDU

İnsan vücudunun meydan okuma savaşı olarak da adlandırılan Buz Dünya Şampiyonası'nda Bengisu Avcı, dünyanın en iyi sporcuları arasında gösteriliyor. Okyanus Yedilisi'nde beş parkuru geçen ilk Türk kadın unvanını da elinde bulunduran Bengisu Avcı, geçen yıl IWSA Buz Dünya Şampiyonası'nda da 200 metre kurbağalamada Dünya rekoru kırarken, IISA Buz Avrupa Şampiyonası'nda 100 metre serbest ve kurbağalama ile 4x50 metre bayrakta üç altın kazanarak rakipsizliğini göstermişti.