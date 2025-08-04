Bengisu Avcı Okyanus Yedilisi için kulaç atıyor

Anlık hızı ara sıra 12 kilometreyi bulan güçlü akımları ile ünlü Japonya'daki Tsugaru Kanalı'nda 40 kilometrelik güzergahla okyanusu aşmak için 12 saat boyunca kesintisiz kulaç atacak...
Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, Honshu ile Hokkaido arasındaki Tsugaru Kanalı'nı geçerek Oceans Seven'ı (Okyanus Yedilisi) bitiren ilk Türk olmak hedefliyor.
Temmuz ayında Kuzey Kanalı'nı 10 saat 48 saniyede 42 bin kulaçla aşarak rekor kıran ve ilk 6 etabı tamamlayan İzmirli Avcı, dün akşam TSİ saatleri 22.00'da Honshu'dan denize girdi.