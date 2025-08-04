Bengisu Avcı'dan tarihi başarı! İlk Türk oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bengisu Avcı'dan tarihi başarı! İlk Türk oldu

Ocean’s 7’yi bitiren ilk Türk olma hedefiyle dün gece Tsugaru Kanalı’nda kulaç atmaya başlayan Bengisu Avcı, Tsugaru’yu tamamlayarak tarihe geçti.

Milli yüzücü Bengisu Avcı, dünyada 7 açık su kanalından oluşan Oceans Seven (Okyanus Yedilisi) parkurunun son etabı Honshu ile Hokkaido arasındaki Tsugaru Kanalı'nı geçti. Bu başarı ile Avcu, Oceans Seven'i tamamlayan ilk Türk sporcu olarak tarihe geçti.

ZORLU PARKURDA YAŞANANLAR

Hızı, zaman zaman ve yer yer saat 12 kilometreyi bulan ters akıntı, daha ilk metrelerde kendini hissettirdi. Bengisu Avcı, direkt Hokkaido’ya doğru yüzmek yerine önce akıntıyı soluna alıp saatler süren çabayla kanalın ortasına ulaştı.

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Bu bölümde adeta bir dağcı gibi dalgalara tutunarak ilerleyen milli yüzücü, saat sabah 07.00 sularında kanalın ortasına ulaştı. Burada ise etabın zor olan diğer yüzü kendini gösterdi.

Bengisu Avcı, Tsugaru’nun güçlü akıntının sürükleme etkisini yenmek için mücadele etmeye başladı. En az üç saat rotada tutunmak için Bengisu Avcı, ardından Hokkaido’ya doğru yöneldi.

2018 yılından bu yana Manş Denizi, Catalina, Cebelitarık, Cook Boğazı, Molokai ve Kuzey Kanalı’nı geçen Bengisu Avcı, Tsugaru’yu bitirdiği taktirde Ocean’s 7 gurur tablosundaki ilk Türk olarak tarihe geçti.

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