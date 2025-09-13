Bengü Kayserililere unutulmaz anlar yaşattı

Ünlü sanatçı Bengü, Kayseri Kültür Yolu Festivali kapsamında Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde verdiği konserde on binlerce hayranına unutulmaz bir konser deneyimi yaşattı. "Kocaman Öpüyorum", "Karma", "Yaralı", "Saygımdan", "Korkma Kalbim" gibi geçmişten günümüze en sevilen şarkılarını söyleyen Bengü, sanatçı Gülay'ın hit parçası "Cesaretin Var mı Aşka?" yorumuyla da dinleyicilerden büyük alkış aldı.

Ünlü sanatçı sahnede yaptığı konuşmada, "İnanılmaz bir akşamdı bizim için. Kültür ve Turizm Bakanlığı o kadar güzel bir proje yaptı ki. Her seferinde çok eğleniyoruz. Muhteşem sahnelerde sanatı Türkiye'nin her noktasına götürmeye devam edeceğiz" dedi.