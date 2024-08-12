Benguet sporcuları Palarong Pambansa'da madalya kazandı

Kaynak: Haber Merkezi
Benguet sporcuları Palarong Pambansa'da madalya kazandı

Filipinler'in Benguet kentinden altı sporcu, Cebu Şehri'nde yakın zamanda sona eren Palarong Pambansa'da madalya kazanarak eyalet hükümetinden takdir aldı.

Cordilleralı sporcuların en büyük amatör spor organizasyonunda kazandığı 37 madalyanın altısı Benguet Stingers'tan geldi.

Sablan Ulusal Lisesi'nden Janna Mae Tuazon Tinay, Ortaokul Kızlar Wushu, Grup A (48 kg) kategorisinde birinci olarak eyaletin tek altın madalyasını kazandı.

Loo Ulusal Lisesi'nden Athena Digan Manalog, Ortaokul Kızlar Gençler (60 kg) kategorisinde gümüş madalya kazanırken, Sablan Ulusal Lisesi'nden Hart Jason Pal-a Benwasen Ortaokul Erkekler Gençler (66 kg) kategorisinde bronz madalya kazandı, Cordillera Kariyer Geliştirme Koleji'nden (CCDC) Charles Johnson Coteng Calawen Ortaokul Erkekler Gençler (62 kg) kategorisinde bronz madalya kazandı ve CCDC'den Deanhill M. Tinda-an da Ortaokul Erkekler Gençler (58 kg) kategorisinde bronz madalya kazandı.

Benguet Devlet Üniversitesi'nden (BSU) Trisha Lobbonan, Poomsae Ortaokul Kızlar Tekvando kategorisinde bronz madalya kazanarak madalya sayısına bir yenisini ekledi.

Sporcuların başarıları karşılığında il yönetimi tarafından nakit teşvikler verilecek.

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