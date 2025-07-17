Benhur Keser'e "Bir Dadaş gibi" videosu

Mavi-beyazlı ekibin sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, 28 yaşındaki kanat oyuncusu Benhur Keser'in transferi duyuruldu.

Kentteki tarihi tabyalarda hazırlanan videoda bar kıyafeti ve takımın yeni sezon formasını giyen Benhur, at üstünde poz verdi.

"Benhur Keser Erzurumspor'umuzda" ve "Bir Dadaş gibi" paylaşımlarıyla transferin gerçekleştiği aktarılan videoda Benhur Keser de "Bu şehir için, bu takım için savaşmaya geldim bir Dadaş gibi." ifadesini kullandı.