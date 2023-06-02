‘Beni akşamdan sabaha kadar dövdü’ diyen kadın cinayetin detaylarını anlattı

Bolu'nun Gerede ilçesinde, 2021 yılı Aralık ayında eşini odunla vurarak öldüren Mürüvet Özalp (54), keşif sırasında cinayeti anlattı.

‘Beni akşamdan sabaha kadar dövdü’ diyen kadın cinayetin detaylarını anlattı

Cinayetin gerçekleştiği yerde ve eşini dere yatağına attığı bölgede yapılan keşifte Mürüvet Özalp, şunları söyledi: "Akşam saat 20.00'den sabah saat 04.00'e kadar beni darbetti. Beni öldüreceğini düşündüm, sobanın yanındaki odunla kafasına vurdum. Sabah evden çıkarıp plastik çadıra sararak el arabasına koydum ve dere kenarına kadar götürdüm. Cesedi metrelerce uzaktaki dere yatağına taşırken kimseye yardım etmedim."

Gerede ilçesine bağlı Hacılar köyünde, 28 Aralık 2021 tarihinde kaybolan inşaat işçisi Metin Özalp'in (59) cesedi, 31 Aralık'ta dere kenarında bulunmuştu. Olayla ilgili olarak Metin Özalp'in 25 yıllık eşi Mürüvet Özalp gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Özalp hakkında "Eşi kasten öldürmek" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Dava sürecinde Mürüvet Özalp, cinayetin yaşandığı bölgede yapılan keşif esnasında eşinden gördüğü şiddeti anlattı. Tutuklu bulunduğu Bolu T Tipi Cezaevinden Hacılar köyüne getirilen Özalp, mahkeme heyetine cinayet gününü detaylarıyla aktardı.

Keşif sırasında mahkeme heyetine eşinden gördüğü şiddeti anlatan Mürüvet Özalp, "Akşam eve geldiğimizde kavga etmeye başladık ve beni saatlerce darbetti. Akşam saat 20.00’den sabah saat 04.00’e kadar beni darbetti. Beni öldüreceğini söyleyip hem beni hem ailemi tehdit etti. Çekyatın altındaki silahı alıp, beni öldüreceğini düşünerek sobanın yanındaki odunla kafasına vurdum. Yerde hareketsiz yatıyordu. Sabah evden çıkartıp plastik çadıra sarıp el arabasına koyarak dere kenarına kadar götürdüm. Sonrasında ise cesedini dereye attım. Cesedi metrelerce uzaktaki dere yatağına taşırken kimseden de yardım almadım" dedi.

Akli dengesinin sağlıklı olup olmadığının belirlenmesi için Mürüvet Özalp, Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Özalp, 14 Eylül tarihinde Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden hakim karşısına çıkacak.

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