Beni olanlar dikkat! Ölümcül olabilir! Uzmanlardan hayat kurtaran uyarılar

Cilt kanseri, dünya genelinde en sık görülen kanser türlerinden biri olarak alarm vermeye devam ediyor.

Türkiye’de her yıl yaklaşık 8 bin yeni vaka teşhis edilirken, özellikle melanom oranlarının son 20 yılda iki katına çıktığı belirtildi.

Vücuttaki benlerdeki şekil, renk veya boyut değişiklikleri, iyileşmeyen yaralar ve kaşıntılı lezyonlar, bu sinsi hastalığın erken işaretleri olabilir.

Uzmanlar, erken teşhisin tedavi başarısını artırdığına dikkat çekiyor ve düzenli cilt kontrollerinin önemini vurguladı.

CİLT KANSERİNİN ÜÇ YÜZÜ: BAZAL, SKUAMÖZ VE MELANOM

Cilt kanseri, cilt hücrelerinin DNA’sında oluşan mutasyonlar sonucu kontrolsüz büyümeyle ortaya çıktı. Başlıca üç türü bulunuyor: Bazal hücreli karsinom (BHK), skuamöz hücreli karsinom (SHK) ve melanom. BHK, en yaygın ve genellikle en az tehlikeli tür olarak biliniyor.

Genelde yüz, boyun ve eller gibi güneşe maruz kalan bölgelerde görülen inci benzeri kabarıklıklar, kırmızı lekeler veya kabuklanan yaralarla kendini gösterdi.

SHK ise cildin orta ve dış katmanlarındaki hücrelerde gelişiyor ve pullu, kırmızı lekeler ya da açık yaralarla fark edildi. Ancak en tehlikeli tür olan melanom, cilde rengini veren melanosit hücrelerinde başlıyor ve hızla yayılarak hayati risk oluşturabiliyor.

ABD’deki Dana-Farber Kanser Enstitüsü’nden Dr. Elizabeth Buchbinder, “Tek bir ciddi güneş yanığı bile melanom riskini yüzde 50 artırabilir. UV ışınları, cilt hücrelerinin DNA’sında mutasyonlara yol açarak kanseri tetikliyor” dedi.

ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIYOR

Cilt kanserinin erken teşhisi, tedavi başarısını dramatik bir şekilde artırıyor. Dermatologlar, ABCDE kuralını kullanarak benlerin kanserli olup olmadığını değerlendiriyor: Asimetri (benin bir yarısının diğerine benzememesi), Border (düzensiz kenarlar), Color (birden fazla renk tonu), Diameter (6 mm’den büyük çap) ve Evolving (zamanla değişim).

Cilt kanseri genellikle deri yüzeyinde başladığı için erken dönemde fark edilmesi mümkün. Ancak belirtiler göz ardı edilirse, özellikle melanom lenf nodlarına ve diğer organlara hızla yayılabilir.

Bilimsel çalışmalar, erken teşhisin önemini destekledi. Örneğin, Journal of the American Academy of Dermatology’de yayımlanan bir araştırma, melanomun erken evrede tespit edilmesi durumunda beş yıllık sağkalım oranının yüzde 98’e ulaştığını gösterdi. Ancak hastalık ilerlediğinde bu oran yüzde 20’lere kadar düşebiliyor. Bu nedenle, ciltteki yeni lezyonlar, iyileşmeyen yaralar, kaşıntı, hassasiyet veya kanama gibi belirtiler fark edildiğinde bir dermatoloğa başvurmak kritik önem taşıyor.

RİSK FAKTÖRLERİ VE KORUNMA YOLLARI

Cilt kanserinin en büyük tetikleyici faktörü, güneşin ultraviyole (UV) ışınlarına uzun süre maruz kalmak. Solaryum cihazları, çocukluk çağında yaşanan güneş yanıkları ve açık ten rengi de riski artırdı. Ayrıca, ailede cilt kanseri öyküsü, çok sayıda ben, bağışıklık sistemini zayıflatan hastalıklar veya ilaçlar ve genetik hastalıklar (örneğin, kseroderma pigmentozum) risk faktörleri arasında yer aldı. Organ nakli geçirenlerde ise cilt kanseri riski 100 kat artırdı.

UZMANLAR, CİLT KANSERİNDEN KORUNMAK İÇİN ŞU ÖNERİLERDE BULUNDU:

Güneş kremi kullanımı: SPF 30 veya üzeri, geniş spektrumlu güneş kremleri her gün uygulanmalı ve iki saatte bir yenilenmeli.

Güneşten kaçınma: 10:00-16:00 saatleri arasında gölgede kalınmalı, UV koruyucu kıyafetler, şapka ve güneş gözlüğü tercih edilmeli.

Düzenli cilt taraması: Yılda bir dermatolog kontrolü ve aylık kendi kendine cilt muayenesi yapılmalı.

DERMATOLOGLARIN ÇAĞRISI: “CİLDİNİZİ TANIYIN”

Cilt kanseri bazen sadece küçük bir benle başladı. İyileşmeyen yaralar ve şekil değiştiren lekeler ciddiye alınmalı.

Kendi kendine muayene için ayna karşısında düzenli kontrol öneren uzmanlar, özellikle saçlı deri, kulaklar, parmak araları ve ayak tabanı gibi gözden kaçan bölgelerin incelenmesini vurguladı.

Dermatoskopi ve biyopsi gibi yöntemler, şüpheli lezyonların erken teşhisinde kritik rol oynadı.

ERKEN FARK EDİN, HAYAT KURTARIN

Cilt kanseri, erken teşhis edildiğinde yüksek oranda tedavi edilebilen bir hastalık. Ancak farkındalık eksikliği, bu sinsi hastalığın ilerlemesine ve hayati risk oluşturmasına neden olduğunun altı çizildi.

Vücudunuzdaki küçük bir ben, büyük bir tehlikenin habercisi olabileceği bildirildi.

Cildinizi tanıyın, değişiklikleri ciddiye alın ve düzenli kontrollerle sağlığınızı korumanız önerildi.