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Öz amcasından Berdan Mardini'ye şok suçlama: Beni öldürmek istiyor

Ünlü türkücü Berdan Mardini'nin öz amcası Şahin Karademir, yeğeni tarafından dolandırıldığını ve Mardini'nin azmettirdiği kişiler tarafından dövüldüğünü iddia ederek türkücü Berdan Mardini'yi kendilerine saldırmakla suçladı. Polisin yaptığı operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Haber Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi - 16:58
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''Beni öldürmek istiyor''. Öz amcasından Berdan Mardini'ye şok suçlama

Öz amcasından Berdan Mardini'ye şok suçlama: Beni öldürmek istiyor
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Kanal D Haber'e özel açıklamalarda bulunan Karademir, "5 yılda bitirdiğim projeyi ona verdim, yeniden kurdum ama peşimi bırakmıyor. Beni öldürmek istiyor. Berdan Mardini Karademir'e nitelikli dolandırıcılıktan dava açtım. Beni tehdit ediyor ve 'Seni öldüreceğim.' diyor." şeklinde konuştu.

"6,5 MİLYON LİRA HACİZ GELDİ"
2,5 milyon lira değerindeki gayrimenkullerinin, Mardini'nin elinde olduğunu iddia eden amca, "Benim kapıma ondan dolayı 6,5 milyon lira haciz geldi." ifadelerini kullandı.

15 KİŞİNİN SALDIRISINA UĞRADI
Ticari anlaşmazlıklar ve dolandırıcılık iddiaları sonrası Mardini hakkında şikayette bulunan Şahin Karademir, şikayetin ardından Avcılar'daki evinin önünde 15 kişinin saldırısına uğradı. Karademir, saldırı için gelen şahısların saldırı sırasında "Göreceksin sen! Berdan Mardini'nin kredi çekmesine izin vermeyeceksin ha?" dediğini söyledi.

BERDAN MARDİNİ'DEN ŞİKAYETÇİ OLDULAR
Saldırıda Şahin Karademir'in eşi Elvan Karademir ve kuzeni Erol Karademir de yaralanırken, üçü de saldırganlar ile Berdan Mardini'den şikayetçi oldular. Saldırıya ilişkin konuşan Elvan Karademir, "11 yaşındaki çocuğumun gözleri önünde, babasına defalarca vurdular" dedi.

ARAÇTA BULUNANLAR ŞOKE ETTİ
Söz konusu iddialara ilişkin türkücü Berdan Mardini'den henüz bir açıklama gelmezken olay sonrası saldırganlar, olay yerine geldikleri araçları bıraktı ve koşarak uzaklaştı. Söz konusu araçların içinde ise av bıçağı, balta ve döner bıçağı bulundu.

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