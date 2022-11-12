Öz amcasından Berdan Mardini'ye şok suçlama: Beni öldürmek istiyor

Kanal D Haber'e özel açıklamalarda bulunan Karademir, "5 yılda bitirdiğim projeyi ona verdim, yeniden kurdum ama peşimi bırakmıyor. Beni öldürmek istiyor. Berdan Mardini Karademir'e nitelikli dolandırıcılıktan dava açtım. Beni tehdit ediyor ve 'Seni öldüreceğim.' diyor." şeklinde konuştu.

"6,5 MİLYON LİRA HACİZ GELDİ"

2,5 milyon lira değerindeki gayrimenkullerinin, Mardini'nin elinde olduğunu iddia eden amca, "Benim kapıma ondan dolayı 6,5 milyon lira haciz geldi." ifadelerini kullandı.

15 KİŞİNİN SALDIRISINA UĞRADI

Ticari anlaşmazlıklar ve dolandırıcılık iddiaları sonrası Mardini hakkında şikayette bulunan Şahin Karademir, şikayetin ardından Avcılar'daki evinin önünde 15 kişinin saldırısına uğradı. Karademir, saldırı için gelen şahısların saldırı sırasında "Göreceksin sen! Berdan Mardini'nin kredi çekmesine izin vermeyeceksin ha?" dediğini söyledi.

BERDAN MARDİNİ'DEN ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Saldırıda Şahin Karademir'in eşi Elvan Karademir ve kuzeni Erol Karademir de yaralanırken, üçü de saldırganlar ile Berdan Mardini'den şikayetçi oldular. Saldırıya ilişkin konuşan Elvan Karademir, "11 yaşındaki çocuğumun gözleri önünde, babasına defalarca vurdular" dedi.

ARAÇTA BULUNANLAR ŞOKE ETTİ

Söz konusu iddialara ilişkin türkücü Berdan Mardini'den henüz bir açıklama gelmezken olay sonrası saldırganlar, olay yerine geldikleri araçları bıraktı ve koşarak uzaklaştı. Söz konusu araçların içinde ise av bıçağı, balta ve döner bıçağı bulundu.