"Beni rahatsız etmeyin" dedi ölüsü bulundu

Kaynak: İHA
"Beni rahatsız etmeyin" dedi ölüsü bulundu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 38 yaşındaki adam, kaldığı otel odasında ölü bulundu.

Cuma Mahallesi 1. İsmail Efendi Caddesi'nde faaliyet gösteren bir otele cumartesi günü gelen İlyas Orhan (38), iddiaya göre otel görevlisine "Beni rahatsız etmeyin, 2 gün kalacağım" diyerek odasına geçti.

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Bugün müşterinin odadan çıkmadığını fark eden otel yetkilileri polise haber verdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Odaya giren ekipler, Orhan'ı yerde hareketsiz yatarken buldu.

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Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Orhan'ın yanında psikiyatri hapları ve alkol şişeleri olduğu öğrenilirken, şahsın cesedi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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