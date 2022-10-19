Benim Adım Gravür Küçükçekmece'de

Cennet Kültür ve Sanat Merkezi ev sahipliğindeki serginin açılışına, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, sanatçı Fatih Mika ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Dünya sanatının en köklü üniversitelerinden olan Floransa Güzel Sanatlar Akademisi'nde, "Gravür Teknikleri" dersi veren sanatçı Fatih Mika, 11 ülkeden 90 öğrencisinin ve kendisinin en seçkin eserleriyle, doğup büyüdüğü Küçükçekmece'de sanatseverlerle bir araya geldi.

Sergide, Fatih Mika'nın yurt dışındayken hatıralarından yola çıkarak hazırladığı 'Küçükçekmece'ye Özlem' isimli tarihi Mimar Sinan Köprüsü temalı gravür çalışması da yer aldı.

Açılışta yaptığı konuşmada tüm sanatseverleri sergiye davet eden Belediye Başkanı Kemal Çebi, "İtalyan Büyükelçiliği ve İtalyan Konsolosluğu ile İtalyan Kültür Ofisi'nin desteklediği sergimiz, farklı kültürlerden sanatçıların İtalya gibi sanatta öncü bir ülkede günümüz sanatının nasıl biçimlendiğini de göstermesi açısından önemli bir yere sahip. Bir ülkeyi ve dünyayı değiştirmek istiyorsanız önce insanı değiştirmelisiniz. İnsanı değiştirmenin belki de en etkili noktalarından biri sanat, sanat ve eğitim. Ben bu iki şeyi önemsiyorum" diye konuştu.

Yıllar sonra Küçükçekmece'de olmanın kendisini duygulandırdığını belirten gravür sanatçısı Fatih Mika, "Küçükçekmece benim için anne evi demek. Anne evindeyim. Bu sergi benim son 8 yıllık Fransa Güzel Sanatlar Akademisi'ndeki hocalarımın bir ürünü. 11 ülkeden 90 öğrencinin eserleri var. 2 tane de benim gravürüm var. Küçükçekmece Belediyesi, benim son sekiz emeğime tanıklık etti. Çok mutluyum. Böyle bir serginin burada gerçekleşmesi, burada yaşayan genç kuşaklara da bunun olabileceğini gösteriyor. Onlar da günün birinde bunu yapabilirler" dedi. Sergi, 20 Kasım'a dek CKSM'de izlenebilir.