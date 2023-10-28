Benim Güzel Ailem 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Benim Güzel Ailem yeni bölüm ne zaman?

TRT1 ekranlarında yayınlanan Benim Güzel Ailem dizisinde başrolleri Erdal Özyağcılar, Seray Gözler, Onur Buldu gibi isimler paylaşıyor. Peki, Benim Güzel Ailem 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Benim Güzel Ailem yeni bölüm ne zaman?

KAYNAK: Haber Merkezi
Benim Güzel Ailem 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Benim Güzel Ailem yeni bölüm ne zaman?

Erdal Özyağcılar, Seray Gözler ve Onur Buldu’nun başrollerinde yer aldığı Benim Güzel Ailem dizisinin 17. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Benim Güzel Ailem 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Benim Güzel Ailem yeni bölüm ne zaman?

BENİM GÜZEL AİLEM 17. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

TRT1 kanalında yayınlanan Benim Güzel Ailem dizisinin 17. bölüm fragmanı yayınlandı. Benim Güzel Ailem 1 Kasım Çarşamba yeni bölümüyle izleyiciyle buluşacak.

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BENİM GÜZEL AİLEM KONUSU NEDİR?

Benim Güzel Ailem dizisinde çocuklarını evlendirmiş bir çiftin yaşamı anlatılıyor. Dört çocuklarının üçünü evlendirilen aile, son çocuklarının düğününe de hazırlık yapmaktadır. Tüm çocuklarının yuvadan uçacağı için ise büyük bir üzüntü duyarlar.

Fakat düğün hazırlığı yaparken diğer üç kardeş ellerinde bavullarla çıkıp gelir. Üç çocuk da eşinden ayrılıp baba evine dönmüştür. Üstelik düğüne hazırlanan evin küçük kızı da evlenmekten vazgeçer. Hal böyle olunca dört çocuklu konakta yepyeni bir macera başlar.

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