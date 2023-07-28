Benim Güzel Ailem 6 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Benim Güzel Ailem yeni bölüm ne zaman?

TRT1 ekranlarında yayınlanan Benim Güzel Ailem dizisinde başrolleri Erdal Özyağcılar, Seray Gözler, Onur Buldu gibi isimler paylaşıyor. Peki, Benim Güzel Ailem 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Benim Güzel Ailem yeni bölüm ne zaman?

Benim Güzel Ailem 6 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Benim Güzel Ailem yeni bölüm ne zaman?

Erdal Özyağcılar, Seray Gözler ve Onur Buldu’nun başrollerinde yer aldığı Benim Güzel Ailem dizisinin 6. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Benim Güzel Ailem 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Benim Güzel Ailem yeni bölüm ne zaman?

BENİM GÜZEL AİLEM KONUSU NEDİR?

Benim Güzel Ailem dizisinde çocuklarını evlendirmiş bir çiftin yaşamı anlatılıyor. Dört çocuklarının üçünü evlendirilen aile, son çocuklarının düğününe de hazırlık yapmaktadır. Tüm çocuklarının yuvadan uçacağı için ise büyük bir üzüntü duyarlar.

Fakat düğün hazırlığı yaparken diğer üç kardeş ellerinde bavullarla çıkıp gelir. Üç çocuk da eşinden ayrılıp baba evine dönmüştür. Üstelik düğüne hazırlanan evin küçük kızı da evlenmekten vazgeçer. Hal böyle olunca dört çocuklu konakta yepyeni bir macera başlar.

BENİM GÜZEL AİLEM 6. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

TRT1 kanalında yayınlanan Benim Güzel Ailem dizisinin 6. bölüm fragmanı yayınlandı.

Benim Güzel Ailem dizisi yeni bölümü 2 Ağustos Çarşamba saat 20:00’da TRT1 ekranlarında.

maxresdefault-1.jpg

Öne Çıkanlar
Sayın Tanal eleştirdiğiniz Erdoğan’dan ne farkınız kaldı?
Sayın Tanal eleştirdiğiniz Erdoğan’dan ne farkınız kaldı?
Aşure Günü’nde yapılacak ibadetler neler? Aşure Günü’nde hangi dualar okunur?
Aşure Günü’nde yapılacak ibadetler neler? Aşure Günü’nde hangi dualar okunur?
Dolar ve Euro'yu bilen Remzi Özdemir Merkez Bankası'na atananların olumlu mu olumsuz mu olduğunu açıkladı
Dolar ve Euro'yu bilen Remzi Özdemir Merkez Bankası'na atananların olumlu mu olumsuz mu olduğunu açıkladı
Merkez Bankası neden tahmin tutturamıyor?
Merkez Bankası neden tahmin tutturamıyor?
Saray’daki kanlı gece ve peş peşe çıkan 19 çocuk tabutu
Saray’daki kanlı gece ve peş peşe çıkan 19 çocuk tabutu
KPSS tercih sonuçları açıklandı mı? KPSS tercih sonuçlarına nereden bakılır?
KPSS tercih sonuçları açıklandı mı? KPSS tercih sonuçlarına nereden bakılır?
Son Haberler
Beşiktaş'tan ayrılmak isteyen Umut Meraş'a talip çıktı Spor
Beşiktaş'tan ayrılmak isteyen Umut Meraş'a talip çıktı
Büyükekşi'den EURO 2032 sözleri: Türkiye için bir milat olacak Spor
Büyükekşi'den EURO 2032 sözleri: Türkiye için bir milat olacak
Sayın Tanal eleştirdiğiniz Erdoğan’dan ne farkınız kaldı? Yazarlar
Sayın Tanal eleştirdiğiniz Erdoğan’dan ne farkınız kaldı?
Beni zıvanadan çıkartma lafındaki zıvana ne demektir? Güncel
Beni zıvanadan çıkartma lafındaki zıvana ne demektir?
Bankamatikleri kandıran kalpazan yakalandı Güncel
Bankamatikleri kandıran kalpazan yakalandı
Doksuri Tayfunu nedeniyle ölenlerin sayısı 13'e yükseldi Dünya
Doksuri Tayfunu nedeniyle ölenlerin sayısı 13'e yükseldi
Uludağ'da orman yangını Güncel
Uludağ'da orman yangını