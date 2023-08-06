Benim Güzel Ailem yeni bölüm ne zaman? Benim Güzel Ailem 7 bölüm fragmanı yayınlandı mı?

TRT1 ekranlarında yayınlanan Benim Güzel Ailem dizisinde başrolleri Erdal Özyağcılar, Seray Gözler, Onur Buldu gibi isimler paylaşıyor. Peki, Benim Güzel Ailem yeni bölüm ne zaman? Benim Güzel Ailem 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Benim Güzel Ailem yeni bölüm ne zaman? Benim Güzel Ailem 7 bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Erdal Özyağcılar, Seray Gözler ve Onur Buldu’nun başrollerinde yer aldığı Benim Güzel Ailem dizisinin 7. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Benim Güzel Ailem 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Benim Güzel Ailem yeni bölüm ne zaman?

BENİM GÜZEL AİLEM KONUSU NEDİR?

Benim Güzel Ailem dizisinde çocuklarını evlendirmiş bir çiftin yaşamı anlatılıyor. Dört çocuklarının üçünü evlendirilen aile, son çocuklarının düğününe de hazırlık yapmaktadır. Tüm çocuklarının yuvadan uçacağı için ise büyük bir üzüntü duyarlar.

Fakat düğün hazırlığı yaparken diğer üç kardeş ellerinde bavullarla çıkıp gelir. Üç çocuk da eşinden ayrılıp baba evine dönmüştür. Üstelik düğüne hazırlanan evin küçük kızı da evlenmekten vazgeçer. Hal böyle olunca dört çocuklu konakta yepyeni bir macera başlar.

BENİM GÜZEL AİLEM YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

TRT1 kanalında yayınlanan Benim Güzel Ailem dizisinin 7. bölüm fragmanı yayınlandı.

Benim Güzel Ailem dizisi yeni bölümü 9 Ağustos Çarşamba saat 20:00’da TRT1 ekranlarında.

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