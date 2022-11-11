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Benim Naçiz Vücudum oyunu İzmir'de sahnelendi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın yeni sezonda merakla beklenen oyunu “Benim Naçiz Vücudum”un prömiyeri, Kültürpark İsmet İnönü Sahnesi’nde yapıldı.

Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma - 19:11
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Benim Naçiz Vücudum adlı tiyatro oyunu İzmir'de sahnelendi

Benim Naçiz Vücudum oyunu İzmir'de sahnelendi
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İzmir Büyükşehir Belediye tarafından kurulan, genel sanat yönetmenliğini Yücel Erten’in yaptığı İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (İzBBŞT) “Benim Naçiz Vücudum” adlı oyun ile seyirci karşısına çıktı. Yücel Erten’in yazıp yönettiği, müziklerini Cem İdiz’in yaptığı oyunun dünya prömiyeri Atatürk’ün ölüm yıl dönümü olan 10 Kasım’da İzmir Şehir Tiyatroları İsmet İnönü Sahnesi’nde yapıldı.

İzmir’in kurtuluşunun 100. yılına armağan olarak hazırlanan oyunun prömiyerine İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, İzBBŞT Kurucu Genel Sanat Yönetmeni Yücel Erten, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Günay, Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve sanatseverler katıldı. Salonda duygusal anların yaşanmasına da neden olan oyun, izleyiciler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.

BİLETLER TÜKENDİ

12-13 Kasım ile 24-25-26 Kasım tarihlerinde seyirciyle buluşacak oyunun, kasım ayındaki biletleri ise prömiyerden günler önce tükendi. Gelecek aylarda yapılacak gösterimlerin biletleri kultursanat.izmir.bel.tr sitesinin yanı sıra İzmir Şehir Tiyatroları gişelerinden satışa sunulacak.

OYUN HAKKINDA

“Benim Naçiz Vücudum”, Atatürk’e yapılmaya çalışılan suikast süreci etrafında Genç Cumhuriyet’e karşı girişilen planları konu alıyor. Belgesel oyun ile sahne kantatının bir alaşımı olarak seyirci karşısına çıkan ve kalabalık oyuncu kadrosu ile dikkat çeken oyunun sahne tasarımı Anıl Işık, giysi tasarımı Deniz Çağrı Bilgili, ışık tasarımını ise Ayşe Sedef Ayter üstleniyor.

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