Benim oğlum bina olur döner döner yine okur deyimi ne anlama geliyor?

Benim oğlum bina olur, döner döner yine okur deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Hiçbir ilerleme kaydetmeden sürekli aynı davranışları tekrarlayan kişiler için alaycı bir şekilde kullanılan bir deyimdir. Bu deyim, özellikle belirli bir konuda çaba harcamadan, yalnızca yüzeysel bir çaba içinde bulunan kişileri eleştirirken ortaya çıkar.

Bireyin, zamanını ve enerjisini etkili bir şekilde değerlendirememesi, sürekli döngü içinde kalması ve bu durumdan memnuniyet duyması anlamına gelir. "Bina olur" ifadesi, başlangıçta umut verici bir potansiyele sahip olsalar da, sürekle tekrarlanan eylemlerle gerçek bir sonuç elde edemediklerini vurgular.

BENİM OĞLUM BİNA OLUR, DÖNER DÖNER YİNE OKUR DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"80 kere anlatmış olmama rağmen anlamayıp yine o kirli çorabı oraya bıraktın ve ben bugün o misafirlere rezil oldum ya sana yazıklar olsun, benim oğlum bina olur, döner döner yine okur."