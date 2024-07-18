'Benim oğlumu köpekler diri diri yedi'. Sokak köpekleri düzenlemesinde bir baba böyle isyan etti

Kaynak: Haber Merkezi
'Benim oğlumu köpekler diri diri yedi'. Sokak köpekleri düzenlemesinde bir baba böyle isyan etti

Oğlu sokak köpekleri tarafından saldırıya uğrayan Halil Yılmaz, komisyon görüşmeleri sırasında sinir krizi geçirdi. Kendisine sen kimsin diyen CHP’li vekile tepki gösteren Yılmaz, "Benim çocuğum diri diri yendi, 10 yıl tedavi görecek" dedi.

Sokak köpeklerinin gerekli hallerde uyutularak öldürülmesini de içeren Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşüldüğü komisyon toplantısında gergin anlar yaşandı.

Muhalefet partilerinin vekilleri ile sokak köpeklerinin saldırısıyla çocuklarını kaybeden ya da çocukları yaralanan aileler arasında gerilim yükseldi.

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Komisyon görüşmeleri sırasında CHP’li vekilin "Çocuklar okula yürüyerek mi gidiyor, servisle gidiyorlar" sözleri toplantıda tansiyonun yükselmesine neden oldu.

CHP'Lİ VEKİLİN SÖZLERİ TANSİYONU YÜKSELTTİ

7 Aralık 2023 tarihinde Ankara’da Tunahan Yılmaz adlı ilkokul öğrencisi sokak köpeklerinin saldırısına uğrayarak ağır yaralanmış; çok sayıda ameliyat geçiren küçük çocuk 3 aylık tedavinin ardından hastaneden taburcu edilirken tam anlamıyla iyileşebilmesi için uzun süre daha tedavi göreceği açıklanmıştı.

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TBMM’de görüşülen komisyon toplantısına katılan isimlerden biri ise Tunahan’ın babası Halil Yılmaz’dı.

"BENİM ÇOCUĞUM DİRİ DİRİ YENDİ"

CHP’li vekilin bu sözlerine karşı kayıtsız kalamayan Halil Yılmaz, bu sözlere tepki gösterirken CHP’li vekilin “Sen kimsin?” tepkisiyle karşılaştı. Yaşanan bu durum sonrası sinir krizi geçiren baba Yılmaz, “Benim çocuğum diri diri yendi, 10 yıl tedavi görecek” sözleriyle CHP’li vekile yanıt verdi.

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Tansiyonun yükseldiği komisyon toplantısında daha sonra görevlilerce baba Yılmaz toplantıdan dışarıya çıkarıldı.

Yine dün görülen komisyon toplantıları sırasında sokak köpeği mağduru ailelerle muhalefet partilerinin vekilleri arasında sık sık tansiyonun yükseldiği gözlemlenmişti.

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