Benin tarım için kesenin ağzını açtı

Benin Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Şirketi (SoNaMA) SA'nın filosunu tamamlayacak yeni tarım ekipmanı kitleri Benin tarımının performansını daha iyi verim beklentisiyle iyileştirme hedefiyle Hükümet, 17 Temmuz 2024 Çarşamba günü Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Şirketi'ni sağlamaya karar verdi. Böylelikle Mekanizasyon Şirketi (SoNaMA) SA, 2024 yılı için 2.900 tarım ekipmanına daha sahip oldu.

Ekipman temel olarak traktör, yeke, römork, konvansiyonel ekim makineleri, toprak hazırlama ve mahsul yerleştirme aletleri ile birlikte doğrudan ekim makinelerinden oluşuyor.

Hükümet ayrıca kütük temizleme, ormancılık ve bitki öğütücüler, koşumlu tarım aletleri, yabani otları temizleme ekipmanı, ananas ekme makineleri, ön yükleyiciler, küçük aletler, yedek parçalar ve hayvancılık, balıkçılık için çeşitli diğer ekipmanlar için gerekli ek ekipmanı da almayı planladığını açıkladı.

Satın alma, Bakanlar Kurulu'nun raporuna göre ulusal bütçeden 36 milyon dolardan fazla bir hibeyle gerçekleşti.

Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Şirketi (SoNaMA) SA, daha iyi verim beklentisiyle tarımsal performansın iyileştirilmesinin bir parçası olarak, aynı zamanda tarımsal mekanizasyonun geliştirilmesine yönelik Ulusal Program ve Ulusal Sulama Programı ile 2021 yılında oluşturulan bir tarım organı olarak Benin tarımı için hayati bir öneme sahip.