Benjamin Pavard'dan Galatasaray paylaşımı!

Transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Galatasaray, kaleci arayışlarına devam ederken savunma hattını da güçlendirmek için girişimlerini sürdürüyor.

Sarı-kırmızılı camiada bugün gündeme oturan gelişme ise Inter forması giyen Fransız stoper Benjamin Pavard'dan geldi.

29 yaşındaki yıldız futbolcu, sosyal medyada yaptığı bir paylaşımla Galatasaray taraftarlarını heyecanlandırdı. Foto Muhabiri Uğur Şenpire'nin "Fotottarena" adlı hesabından paylaştığı görüntülerde, Kayserispor maçı sonrasında minik bir Galatasaray taraftarının Alman yıldız Leroy Sane'den imza istediği anlar yer aldı. Bu duygusal anları Instagram'da gören Pavard, görüntüyü kendi hesabunda repost ederek takipçileriyle paylaştı.

Ne yaptın sen Arda Güler! Bütün Avrupa onu konuşuyor: Bu kadarına da pes

Resmen açıkladı! Fenerbahçe'de 2. başkan adayı belli oldu

Paylaşım, sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, Galatasaray taraftarları Fransız savunmacının bu hareketini olası bir transferin sinyali olarak yorumladı. Ancak Pavard, kısa bir süre sonra bu paylaşımı geri çekti.

Benjamin Pavard'ın bu sürpriz paylaşımı sonrası gözler Galatasaray cephesinden gelecek açıklamalara çevrildi.

İşte o paylaşım;

Son dakika olarak duyurdular! Galatasaray'da flaş Singo gelişmesi

Hakan Çalhanoğlu transferini resmen duyurdular! Kimse bu imzayı beklemiyordu: Fenerbahçe...

Galatasaray'dan sürpriz transfer!

Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıracak Youri Tielemans gelişmesi!