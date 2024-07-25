Benjamin Tahsin Beşiktaş'ta. İmzayı attı

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Benjamin Tahsin Beşiktaş'ta. İmzayı attı

Beşiktaş sürpriz bir transfere imza attı ve İsveç'in Hammarby takımından Benjamin Tahsin Jr. Emre'yi kadrosuna kattığını duyurdu.

Beşiktaş'tan sürpriz transfer

Beşiktaş, yeni transferini internet sitesinden duyurdu.

İsveç'in Hammarby takımından genç futbolcu Benjamin Tahsin Jr. Emre’nin transferi resmem açıklandı.

Açıklama şöyle:

Türk futboluna birçoğu yıldız olmuş binlerce sporcu kazandıran Beşiktaş Futbol Akademi, başta izleme birimimiz olmak üzere birçok kulübün izleme birimleri tarafından gelişimi yakından takip edilen, son olarak İsveç'in Hammarby takımında forma giyen 2007 doğumlu savunma oyuncusu Benjamin Tahsin Jr. Emre’yi kadrosuna kattı.

Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlumuz Mehmet Ekşi sahip olduğu potansiyelle gelecekte Türk futboluna ve Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız sporcumuza “Beşiktaş Ailesi’ne hoş geldin” diyerek başarılar diledi.

Beşiktaş U-19 Takımımızda forma giyecek olan Benjamin Tahsin Jr. Emre, Beşiktaşımızın formasını giyecek olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, “Beşiktaş’a gelmemde emeği olan Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlumuz Mehmet Ekşi ve Scout departmanı sorumlusu Haluk Çakar'a teşekkür ederim” diye konuştu.

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