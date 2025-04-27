Bennett’ten Netanyahu’ya sert çıkış: Korkak kükümet!

Kaynak: AA
Bennett’ten Netanyahu’ya sert çıkış: Korkak kükümet!

Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Netanyahu hükümetini "korkakça" davranmakla ve ülke çıkarlarını siyasete kurban etmekle suçladı.

X hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail ordusunun Gazze'deki başarısızlığının hükümet politikalarından kaynaklandığını belirtti. Bennett, ordunun zafer için ihtiyaç duyduğu asker sayısını karşılayamadığını, 20 bin asker açığı olduğunu vurguladı. "Bakanlar, 'Gazze'yi işgal edelim' diyor ama gerekli askerleri sağlamıyor. Bu hükümet, utanç verici ve yalnızca iktidarda kalmayı hedefliyor. Değişim yaklaşıyor." dedi.

İsrail Parlamentosu, son haftalarda orduya çağrılan 18 bin 915 kişiden sadece 232'sinin yanıt verdiğini açıkladı.

Öte yandan, Bennett'in siyasete dönmeye hazırlandığı ve "Bennett 2026" adıyla yeni bir parti kurduğu belirtildi.

Yediot Ahronot gazetesine göre, Bennett, 7 Ekim sonrası kararsız sağcı seçmenleri hedefliyor. Daha önce Yair Lapid ile kurduğu geniş koalisyonu yeniden oluşturabileceğini ima eden Bennett, siyasi kariyerinde Netanyahu’nun yanında başlamış, 2021’de Lapid ile koalisyon kurarak Netanyahu’nun 12 yıllık başbakanlığına son vermişti.

Sert Filistin karşıtı söylemleri ve Batı Şeria’nın ilhakı savunusuyla bilinen Bennett’in, KAN televizyonunun anketine göre, olası bir seçimde Netanyahu’yu yenebileceği öngörülüyor.

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