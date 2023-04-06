Kral Kupası'nda Kralın takımı finalde

Fatih Saboviç / YENİÇAĞ

Real Madrid, İspanya Kral Kupası Yarı Final rövanşında Barcelona'yı 4-0 gibi bir skorla geçerken; kaptan Benzema 3 gol bularak hat-trick yaptı. Barcelona taraftarları maçın bitimine uzun süre kala stadyumu terk etti, Real Madrid finale yükseldi.

Barcelona ile Real Madrid, İspanya Kral Kupası Yarı Final rövanşında; Camp Nou'da kozlarını paylaştı. Katalanlar ilk karşılaşmayı 1-0'lık skorla kazanarak önemli bir avantaj elde etmişti.

İkinci mücadeleye Barcelona daha sakin, Real Madrid ise doğal olarak daha efektif başlamak niyetindeydi. Mücadelenin 10. dakikasında ilginç anlar yaşandı.

MAÇIN BAŞINDA, "MESSİ" TEZAHÜRATI

Paris Saint-Germain Kulübü'nden ayrılması gündemde olan Lionel Messi için Camp Nou tribünlerinde; "Messi, Messi" tezahüratları yapıldı ve Katalan taraftarlar âdeta eski yıldızlarına çağrıda bulundu.

İki ekip de ilk dakikalarda birbirini yoklayıp, potansiyel fırsatlar yakalamaya çabaladı.

BARÇA TOPU ALDI, REAL ZORLANDI

Birinci devrenin sonlarına geldiğimizde Barça'nın 3 şut denemesi ve 1 kaleyi bulan şutu varken; aynı istatistik Real Madrid cephesinde 2 deneme ve 1 isabet olarak tezahür etti. Ev sahibi topla oynamada rakibine %57'ye %43'lük üstünlük kurmuştu.

Orta saha mücadelesi şeklinde geçen ilk yarıda Real Madrid'in denemelerinin çoğu Barcelona kalesine varmadan sona erdi.

TRİBÜNLER, DEVRE BİTERKEN SUSTU!

Maçta 45+1. dakikada Barcelona gole çok yaklaştı ancak Real Madrid cephesi buna izin vermedi. Takip eden kontratakta Vinicius Jr. ile Benzema müthiş bir organizasyon yaptı.

Benzema'nın pasında Vinicius'un vuruşu sonra top Barcelona defansının müdahalesine rağmen ağlarla buluştu ve eflatun beyazlılar 1-0 öne geçti. Soyunma odasına gidilirken, eşleşmenin genelinde 1-1'lik eşitlik sağlanmış oldu.

VE SAHNE KARIM BENZEMA'NIN...

Kronometreler 50'yi gösterirken; 'geri dönüşlerin takımı' Real Madrid adına sahneye çıkan isim Karim Benzema oldu yine... Bu sezona her yönüyle damga vuran Fransız yıldız, ceza sahası dışında yerden yaptığı muhteşem vuruşla sadece takımını 2-0 öne geçirmekle yetinmedi; ilk maçta yenilen golü de telafi ederek eşleşmede Kral'ın Takımı'nı öne attı. Kaptan, 58. dakikada yakalanan penaltıda Ter Stegen'i ters köşeye yatırarak şovunu sürdürdü: 3-0!

BENZEMA... BENZEMA... BENZEMA...

Kendi evinde 3-0 geriye düştükten sonra refleks tepkiler vermeye ve farkı azaltmaya çalışan Barcelona'nın tüm çabaları boşa gitti. Benzema, üçüncü golünü yapıp hat-trick yaparken çok rahattı. 81. dakikada gelişen Real Madrid kontratağında Fransız yıldız ceza sahası içerisinde aldığı pasla birlikte topun dibine girerek; rahatça Ter Stegen'in üzerinden aşırtıp ağları sarstı.

TARAFTARLAR STADYUMU TERK ETTİ!

Maçın bitimine 10 dakikadan uzun bir süre kala pek çok Barcelona taraftarı, Camp Nou'yu terk etti. Real Madrid, 1-0 kaybettiği ilk karşılaşmanın rövanşında güle oynaya finale yükseldi ve bu karşılaşma tarihi derbinin en ezici galibiyetlerinden biri oldu.

Son anlarda iki takımın futbolcuları da gergin anlar yaşamasına rağmen derbi olaysız bir şekilde sona erdi ve Real Madrid zafere uzandı...