Benzema emeklilik planını anlattı

Suudi Arabistan takımlarından Al-Ittihad forması giyen Karim Benzema, Real Madrid'den ayrılış sürecini anlattı. Benzema, futbolu bıraktıktan sonra ne yapacağıyla ilgili planlarını paylaşırken teknik direktörlüğü karmaşık bulduğunu söyledi.

Suudi Arabistan'daki yaşantısından memnun olduğunu söyleyen Benzema, "Burada kendimi iyi hissediyorum. Sakinim. Madrid gibi değil ama burada her zaman kazanmak zorundasın. Her yıl seviye artıyor." dedi.

Vinicius Jr. ve Mbappe için Benzema, "Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazandıkları her maçtaa belirleyiciydi. Ballon d'Or'u kazanamadığı için üzgündüm. Onların (Mbappe) durumu benden farklı. Ben 21 yaşında gitmiştim, o 25 yaşında geldi. Madrid'de hata yaparsanız sizi öldüreceklerini biliyorlar. Baskı çok büyük." açıklamasında bulundu.

Real Madrid'den ayrılış süreciyle ilgili Benzema şunları söyledi:

"Çocuk olarak başladım, yetişkin olarak bitirdim. Tüm bu şampiyonlukların ve Ballon d'Or'un ardından iyi bir şekilde ayrılmak istedim. Bana göre Real Madrid dünyanın en büyük kulübü. PSG veya City gibi Madrid'le rekabet edebilecek bir takımda oynamak istemedim."

Benzema emeklilik planlarıyla ilgili, "Teknik direktörlük hakkında bir şey bilmiyorum. Bana futbolculuktan daha karmaşık geliyor. Futbola yakın olmak istiyorum. Emekli olduğumda Florentino Perez'e yakın olmak istiyorum." dedi.