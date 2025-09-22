Benzema için flaş transfer iddiası: Lizbon'da yeniden bulaşacaklar

Kariyerine Suudi Arabistan'ın Al-İttihad takımında sürdüren Karim Benzema'nın Avrupa'ya dönebileceği iddia ediliyor.

Goal Fransa'da yer alan habere göre, Fransız oyuncu, 37 yaşında olmasına karşın sergilediği performansla Avrupa kulüplerinin hedefinde.

Ekrem Konur'un iddiasına göre, Fenerbahçe'den gündem yaratarak ayrılan ve Benfica'nın başına geçen Jose Mourinho'nun Benzema'yı takımda görmek istiyor.

İkili Real Madrid'de de birlikte çalışmıştı. Fakat Benzema'nın bu transfer için maaşında indirime onay vermesi gerekiyor.

Sözleşmesi bu yaz sona erecek olan Benzema, geçen sezon 33 resmi maçta 25 gol ve 9 asiste imza attı.