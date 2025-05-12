Benzin artık tarihe karışıyor! Yeni yakıt 700 kat daha güçlü...

İngiliz araştırmacılar, içten yanmalı motorları "canlı" tutmak için alternatif yakıt arayışında, umutlarını sıvı nitrojene bağlıyor.

HİDROJENDEN 700 KAT DAHA FAZLA...

İngilizlere göre çözüm, hidrojenden 700 kat daha fazla enerjiyi yoğunlaştıran sıvı nitrojenden gelebilir; bu da bir motorun verimliliğini artırırken aynı zamanda karbondioksit emisyonlarını da ortadan kaldırabilir.

İLK SONUÇLAR CESARET VERİCİ

İngilizler sıvı nitrojenli içten yanmalı bir motor geliştirdiler ve ilk sonuçlar son derece cesaret verici.

Sıvı nitrojenli motor, aslında karbondioksit gibi zararlı kirleticiler içermeyen "egzoz gazları" üretiyor ve bu da onu Avrupa Birliği'nin 2035'ten itibaren uygulamaya koymak istediği sıfır emisyon politikasıyla uyumlu hale getiriyor.

Sıvı azot, doğru koşullar altında hacmini 700 kata kadar artırabilme ve bu sayede kinetik enerjiye dönüştürülebilen enerjiyi açığa çıkarabilme yeteneğine sahiptir.

Araştırmacıların çözmesi gereken problemlerden biri de sıvı azotun yüksek maliyeti ve depolanmasının zorluğudur çünkü böyle bir işlem son derece düşük sıcaklıklar gerektirir.