Benzin artık tarihe karışıyor! Yeni yakıt 700 kat daha güçlü...

Kaynak: Haber Merkezi
Benzin artık tarihe karışıyor! Yeni yakıt 700 kat daha güçlü...

Benzin fiyatlarındaki artış alternatif yakıt arayışlarına da hız kattı. Arayışlar devam ederken bir İngiliz şirketi, sıvı nitrojene dayalı yeni tip bir motorun en iyi çözüm olarak kullanılmasını teşvik ediyor.

İngiliz araştırmacılar, içten yanmalı motorları "canlı" tutmak için alternatif yakıt arayışında, umutlarını sıvı nitrojene bağlıyor.

HİDROJENDEN 700 KAT DAHA FAZLA...

İngilizlere göre çözüm, hidrojenden 700 kat daha fazla enerjiyi yoğunlaştıran sıvı nitrojenden gelebilir; bu da bir motorun verimliliğini artırırken aynı zamanda karbondioksit emisyonlarını da ortadan kaldırabilir.

benzinn.jpg

İLK SONUÇLAR CESARET VERİCİ

İngilizler sıvı nitrojenli içten yanmalı bir motor geliştirdiler ve ilk sonuçlar son derece cesaret verici.

Sıvı nitrojenli motor, aslında karbondioksit gibi zararlı kirleticiler içermeyen "egzoz gazları" üretiyor ve bu da onu Avrupa Birliği'nin 2035'ten itibaren uygulamaya koymak istediği sıfır emisyon politikasıyla uyumlu hale getiriyor.

benznn.jpg

Sıvı azot, doğru koşullar altında hacmini 700 kata kadar artırabilme ve bu sayede kinetik enerjiye dönüştürülebilen enerjiyi açığa çıkarabilme yeteneğine sahiptir.

Araştırmacıların çözmesi gereken problemlerden biri de sıvı azotun yüksek maliyeti ve depolanmasının zorluğudur çünkü böyle bir işlem son derece düşük sıcaklıklar gerektirir.

Son Haberler
Japon teknoloji devi Sharp fabrikalarını bir bir kapatıyor!
Japon teknoloji devi Sharp fabrikalarını bir bir kapatıyor!
Suudi Arabistan’dan küresel ölçekli yapay zeka hamlesi
Suudi Arabistan’dan küresel ölçekli yapay zeka hamlesi
Ahmet Çakar'dan Jose Mourinho'ya olay sözler
Ahmet Çakar'dan Jose Mourinho'ya olay sözler
Benzin artık tarihe karışıyor! Yeni yakıt 700 kat daha güçlü...
Benzin artık tarihe karışıyor! Yeni yakıt 700 kat daha güçlü...
Google’dan girişimcilere yapay zeka desteği
Google’dan girişimcilere yapay zeka desteği