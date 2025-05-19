Benzin istasyonunda dehşet! Tanımadığı kadını öldüresiye darbetti!

Düzenleme: Kaynak: DHA

Muğla’nın Fethiye ilçesinde bir benzin istasyonunda dehşet dolu anlar yaşandı. Bir kadın, tanımadığı bir adamla yaşadığı tartışma sonrası darbedildi. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda kadının markete sığınmasına rağmen saldırganın kadını darbetmeye davam etmesi dikkat çekti.

Muğla'da P.D. adlı kadın, bir akaryakıt istasyonunda iddiaya göre tartıştığı bir kişi tarafından tekme ve yumruklu saldırıya uğradı. Derbedilen P.D.’nin şikayeti üzerine polis çalışma başlattı.

Olay, Fethiye Esenköy yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre P.D. isimli kadın, akaryakıt istasyonuna geldiğinde tanımadığını söylediği bir kişi ile tartışmaya başladı.

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Yaşanan gerginlik sırasında kimliği henüz öğrenilemeyen kişi, P.D.'ye saldırdı. Akaryakıt istasyonunda pompaların bulunduğu bölümde şiddete uğrayan kadın, market bölümüne sığınmaya çalıştı.

Ardından gelen kişi, burada da kadını tekme ve yumruklarla darbetmeye devam etti. Çevredeki vatandaşların müdahalesi ile olay son bulurken, P.D. polis merkezine giderek şikayette bulunduğu öğrenildi.

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Akaryakıt istasyonundaki şiddet olayı, iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, P.D. pompaların bulunduğu bölümde hafif ticari araçta bulunan bir kişi ile tartışırken gelen bir başka erkek, kadını darbediyor.

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