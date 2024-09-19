Benzin kaçakçılığından 2 kişi yakalandı

Iğdır İl Jandarma Komutanlığınca, Kaçakçılık Suçları ile Mücadele kapsamında yürütülen istihbarat çalışmaları sonucunda, kent merkezinde akaryakıt kaçakçılığı yaptığı tespit edilen iki şahsı yakaladı. Şahısların adreslerinde gerçekleştirilen operasyonda toplamda 7 bin litre kaçak akaryakıt ve akaryakıt aktarımı için kullanılan iki seyyar pompa ele geçirildi. Olayla bağlantılı olarak yakalanan şüpheliler hakkında adli işlemler başlatıldı. Jandarma, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının kararlılıkla devam edeceğini duyurdu.