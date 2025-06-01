Benzin, motorin ve LPG'ye dev zam! Tarih verildi

Temmuz ayına yaklaşılırken, Türkiye'de milyonlarca emekli, memur ve çalışan gözünü açıklanacak 6 aylık enflasyon verisine çevirdi. 3 Temmuz 2025 tarihinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan rakamlar, sadece maaş zam oranlarını değil, aynı zamanda akaryakıt fiyatlarından temel tüketim ürünlerine kadar birçok alandaki fiyat artışlarını da belirleyecek.

6 AYLIK ENFLASYON ORANI BEKLENECEK

Yılın ikinci yarısında uygulanacak maaş artışlarının temel belirleyicisi olan 6 aylık enflasyon verileri, aynı zamanda kamu hizmetleri, vergi düzenlemeleri ve mal-hizmet fiyatları açısından da kritik bir gösterge niteliğinde. TÜİK'in açıklayacağı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), memur ve emekli maaşlarında yapılacak artışın yasal dayanağını oluşturacak.

Fakat enflasyon, sadece maaşları değil, aynı zamanda dolaylı vergi oranlarını da etkiliyor. Özellikle akaryakıt ürünlerinde uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), üretici fiyat endeksine (ÜFE) bağlı olarak otomatik olarak güncelleniyor. Bu da akaryakıta doğrudan zam anlamına geliyor.

AKARYAKITA ÖTV ZAMMI YOLDA

Gazeteci Olcay Aydilek’in haberine göre, temmuz ayında yüzde 13 civarında gelmesi beklenen ÜFE oranı doğrultusunda akaryakıt ürünlerine önemli bir ÖTV artışı gerçekleştirilecek. Buna göre;

Benzine yaklaşık 1,87 TL,

Motorine 1,75 TL,

LPG’ye ise 80 kuruş

tutarında ÖTV zammı gelmesi bekleniyor.

Bu artışlar, pompa fiyatlarına doğrudan yansıyacak ve araç sahiplerinin akaryakıt maliyetlerinde hissedilir bir yükselişe sebebiyet verecek.