Benzin motorin ve LPG’ye zam geldi. İşte yeni fiyatlar

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Benzin motorin ve LPG’ye zam geldi. İşte yeni fiyatlar

Araç sahiplerini üzen haber geldi. Bugün itibaren akar fiyatları bugün itibariyle zamlandı.

Araç sahiplerini ilgilendiren bir değişiklik yaşandı. Akaryakıt fiyatlarına bugünden itibaren akaryakıta üçlü zam geldi. Gelen bu zamların tabelalara yansımasıyla akaryakıt fiyatları zirveyi gördü. İşte güncel akaryakıt fiyatlarının il il listesi…

İşte 25 Haziran Salı gününe dair güncel akaryakıt fiyatları...

İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 42,14 lira
Motorin litre fiyatı: 42,28 lira
LPG 19,64 lira

İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 42,27 lira
Motorin litre fiyatı: 42,38 lira
LPG 20,18 lira

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 43,25 lira
Motorin litre fiyatı: 43,35 lira
LPG fiyatı: 20,19 lira

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 43,59 lira
Motorin litre fiyatı: 43,77 lira
LPG litre fiyatı: 19,89 lira

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Bugün itibarıyla benzin litre fiyatı 2 lira, motorin ise 1,68 lira yükseldi. LPG fiyatları ise 40 kuruş arttı. Böylece benzin fiyatları 21 Mayıs sonrası en yüksek seviyeye ulaşırken mazot 26 Mart sonrası zirveye yerleşti.

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