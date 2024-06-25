Benzin motorin ve LPG’ye zam geldi. İşte yeni fiyatlar

Araç sahiplerini ilgilendiren bir değişiklik yaşandı. Akaryakıt fiyatlarına bugünden itibaren akaryakıta üçlü zam geldi. Gelen bu zamların tabelalara yansımasıyla akaryakıt fiyatları zirveyi gördü. İşte güncel akaryakıt fiyatlarının il il listesi…
İşte 25 Haziran Salı gününe dair güncel akaryakıt fiyatları...
İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 42,14 lira
Motorin litre fiyatı: 42,28 lira
LPG 19,64 lira
İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 42,27 lira
Motorin litre fiyatı: 42,38 lira
LPG 20,18 lira
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 43,25 lira
Motorin litre fiyatı: 43,35 lira
LPG fiyatı: 20,19 lira
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 43,59 lira
Motorin litre fiyatı: 43,77 lira
LPG litre fiyatı: 19,89 lira
Bugün itibarıyla benzin litre fiyatı 2 lira, motorin ise 1,68 lira yükseldi. LPG fiyatları ise 40 kuruş arttı. Böylece benzin fiyatları 21 Mayıs sonrası en yüksek seviyeye ulaşırken mazot 26 Mart sonrası zirveye yerleşti.