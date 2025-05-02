Benzin ve motorinde büyük kazık. Fiyatı dünyada düşüyor Türkiye'de uçuyor. Brent petrolün varili çakıldı

İktidar partisi bütçe açığını kapatabilmek için akaryakıt, tütün ürünleri ve alkollü içecekleri zam üstüne zam yapmaya devam ediyor. Bu senenin son günü brent petrolün varil fiyatı 74.60 dolardan işlem görüyordu. (Bir varil petrol, günlük yaşamda karşılığı olan ölçülerle 159 litre veya 0.7 tona karşılık gelmektedir.)

Petrol fiyatındaki artışı gerekçe gösteren iktidar partisi bu senenin ilk günü benzini İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 44 lira 04 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 43 lira 88 kuruşa, Ankara'da 44 lira 44 kuruşa, İzmir'de 44 lira 89 kuruşa satılıyordu.

Bugün ise brent petrolün fiyatı 62.24 dolardan işlem görüyor.

İstanbul'un Avrupa Yakası'nda benzin 45 lira 18 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 45 lira 03 kuruşa, Ankara'da 45 lira 79 kuruşa, İzmir'de 46 lira 15 kuruşa depolara dolduruluyor.

Motorin ise İstanbul'un Avrupa Yakası'nda benzin 45 lira 39 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 45 lira 27 kuruşa, Ankara'da 46 lira 20 kuruşa, İzmir'de 46 lira 54 kuruşa satılıyor.

Yeni yılın ilk dakikasında benzin, mazot ve LPG'ye zam. İyi seneler Türkiye

Tüm dünyada motorin ile benzinin fiyatı jet gibi düşerken, Türkiye'de ise indirimin uygulanmaması araç sahiplerinin öfkesine neden oluyor.

Aracına yakıt alacak bir vatandaş "Bren petrolün fiyatı 4 ay önce 74.60 dolardı. Bugün ise 62.17 dolar. Yani yani 4 ayda fiyatı yaklaşık 12 dolar düşmüş. O zaman benzin ve motorin daha ucuza satılıyordu. Bugün ise daha pahalı fiyata depolara dolduruluyor. Devlet para kazanmak için indirimi pas geçiyor bindirimi anında uyguluyor" dedi.

İktidar partisinin resmen ticaret yaptığı söyleyen bir emekli ise "Ne güzel iş ya. Aldığın ürünün üstüne karı bas inim inim inleyen hatta yarı aç yarı tok yaşayan bizler ile asgari ücretliye zammı daya. Üretmeyen hükümet vergiden başka geliri yoksa bunu yapmaktan başka çaresi kalmıyor. Türkiye ne üretiyor onu bari söylesinler. Hayvancılık bitti, tarım bitti, gelir getiren her yer satıldı" diye konuştu.

İktidar partisinin çivisinin çıktığını söyleyen bir vatandaş "Ağzını açanı cezaevine atmakla, zam üstüne zam yapmakla bu işler yürümüyor. Devlet bize okuma çalış diyor. Sen fikir yürütme sadece faturalarını düşün. Biz senin yerini düşünüyoruz diyor. Ben Allahın verdiği aklı kendim kontrol etmek istiyorum. Tek bildiğim 3 kere oy verdiğim iktidar partisinden hiç bir partiye oy vermeyeceğim" dedi.