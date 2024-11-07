Benzin ve motorinde tabela değişti! İşte güncel akaryakıt fiyatları...

7 Kasım 2024 Perşembe günü İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları güncellendi. İşte güncel akaryakıt fiyatları...
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları:
- Benzin fiyatı: 42.88 TL
- Motorin litre fiyatı: 42.85 TL
- LPG litre fiyatı: 26.03 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları:
- Benzin fiyatı: 42.77 TL
- Motorin litre fiyatı: 42.79 TL
- LPG litre fiyatı: 25.49TL
Ankara akaryakıt fiyatları:
- Benzin litre fiyatı: 43.30 TL
- Motorin litre fiyatı: 43.41 TL
- LPG litre fiyatı: 26.04 TL
İzmir akaryakıt fiyatları:
- Benzin litre fiyatı: 43.76 TL
- Motorin litre fiyatı: 43.91 TL
- LPG litre fiyatı: 25.94 TL