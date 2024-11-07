Benzin ve motorinde tabela değişti! İşte güncel akaryakıt fiyatları...

Kaynak: Haber Merkezi
Benzin ve motorinde tabela değişti! İşte güncel akaryakıt fiyatları...

Dünya piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişimler ve peşi sıra gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını da etkileyerek tabelada değişikliklere neden oluyor. İşte benzin ve motorindeki günün güncel fiyatları...

7 Kasım 2024 Perşembe günü İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları güncellendi. İşte güncel akaryakıt fiyatları...

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları:

  • Benzin fiyatı: 42.88 TL
  • Motorin litre fiyatı: 42.85 TL
  • LPG litre fiyatı: 26.03 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları:

  • Benzin fiyatı: 42.77 TL
  • Motorin litre fiyatı: 42.79 TL
  • LPG litre fiyatı: 25.49TL

Ankara akaryakıt fiyatları:

  • Benzin litre fiyatı: 43.30 TL
  • Motorin litre fiyatı: 43.41 TL
  • LPG litre fiyatı: 26.04 TL

İzmir akaryakıt fiyatları:

  • Benzin litre fiyatı: 43.76 TL
  • Motorin litre fiyatı: 43.91 TL
  • LPG litre fiyatı: 25.94 TL

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