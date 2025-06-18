Benzin ve motorine bir zam daha geliyor! 50 TL sınırı tamamen aşılacak

İsrail ile İran arasındaki çatışmalar petrol fiyatlarını yükseltirken, gelişmeler Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına da zam olarak yansıyor.

Geçtiğimiz Cuma benzine gelen 1 lira 46 kuruşluk zammın ardından, dün de motorine 1 lira 75 kuruşluk zam gelmişti. Çatışmalar devam ederken, akaryakıt fiyatlarına bu geceden itibaren de yeni zam gelmesi bekleniyor.

Füzeler pompayı vurdu akaryakıta yine zam geliyor. Dün benzine bugün de motorine yapılmıştı

Sektör kaynaklarının aktardığına göre bu gece benzine 1 lira 56 kuruş, motorine ise 1 lira 87 kuruşluk zam bekleniyor. Güncel fiyatların bu gece tabelaya yansıması bekleniyor. Böylelikle, benzin ve motorinin litresi bu gece yarısı itibarıyla Türkiye'deki tüm illerde 50 TL sınırını aşmış olacak.

Türkiye'de 18 Haziran Çarşamba günü itibarıyla benzin fiyatının en yüksek olduğu il 50 lira 56 kuruş ile Elazığ olurken, motorinde ise 51 lira 83 kuruş ile Bitlis oldu.

İSTANBUL (Avrupa yakası)

Benzin litre fiyatı: 48.44 TL

Motorin litre fiyatı: 49.51 TL

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 49.10 TL

Motorin litre fiyatı: 50.36 TL

İZMİR

Benzin litre fiyatı: 49.44 TL

Motorin litre fiyatı: 50.70 TL