Benzin ve motorine dev indirim yolda! Tarihi belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Benzin ve motorine dev indirim yolda! Tarihi belli oldu

İsrail-İran gerilimiyle artan petrol fiyatları ateşkes haberiyle düşüşe geçti. Sektör kaynaklarından elde edilen bilgiye göre, indirimin tarihi de belli oldu.

Orta Doğu'da jeopolitik risklerin artmasıyla uçuşa geçen Brent petrol 80 dolara kadar fırladı.

Türkiye ve dünyadaki akaryakıt fiyatlarını da etkileyen bu gelişme sonucu cumhuriyet tarihinin en büyük zammı yapıldı. Son olarak 21 Haziran'da motorine 3,30 TL, benzine ise 1,51 TL zam gelmişti.

Ateşkes haberleriyle birlikte düşüşe geçen petrol 67 dolara kadar geri çekildi.

Peş peşe gelen zamların ardından bugün ise motorine 1 lira 63 kuruşluk indirim gelmişti. Son zamlarla birlikte motorin bazı illerde 55 lirayı aştı.

İNDİRİMİN TARİHİ BELLİ OLDU

Bu sefer de petrolün düşmesiyle birlikte akaryakıta çifte indirim geliyor. Perşembe gününden itibaren geçerli olacak şekilde motorin grubunda 4 TL 4 kuruş, benzin grubuna da cuma gününden itibaren geçerli olacak şekilde 2,67 TL indirim bekleniyor.

24 HAZİRAN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI...

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 51.51 lira

Motorin litre fiyatı: 53.09 lira

LPG litre fiyatı: 25.09 lira

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 51.36 lira

Motorin litre fiyatı: 52.97 lira

LPG litre fiyatı: 24.49 lira

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 52.18 lira

Motorin litre fiyatı: 53.92 lira

LPG litre fiyatı: 24.99 lira

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 52.51 lira

Motorin litre fiyatı: 54.27 lira

LPG litre fiyatı: 24.94 lira

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