Gelecek zamlar araçları otoparka çektirir. Benzin ve motorine ufukta zam göründü
Gelecek zamlar araçları otoparka çektirir. Benzin ve motorine ufukta zam göründü
Brent petrolün varil fiyatının yeniden 90 dolara doğru hareketlenmesiyle birlikte araç sahiplerine kötü haberin de önü açıldı. Uzmanlar brent petroldeki hızlı yükselişin ardından benzin ve motorine rekor zamlar gelebileceğini açıkladı.
Haber3'te yer alan bilgilere göre, Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarının dolarla birlikte en büyük belirleyici olan brent petrolden ise tedirgin eden bir haber geldi.
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Rusya-Ukrayna savaşı ile 130 dolara kadar tırmanın brent petrol, aradan geçen zaman sonrası 70 doların altına sarkmıştı. Son günlerde yeniden kafa kaldıran petrol yükselmeye devam ederken, uzmanlardan 3 hane uyarısı geldi.
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Son günlerde motorinin litre fiyatı 21,54 TL iken benzinin litre fiyatı ise son olarak 20,48 TL’yi gördü. Aracı olanlar bir indirim haberi gözlerken, aksine kötü haber geldi.
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Sayılı petrol şirketlerinden olan Vitol, bir açıklamada bulundu ve CEO’su 2023 senesinin ikinci kısmında rakamların 3 haneli olabileceğini vurguladı.
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Uzmanların bu teorisinin gerçekleştirdiği takdirde ise benzin ve motorine büyük oranda zam geleceği tahmin ediliyor.
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Hatırlanacağı üzere, brent petrol 100 doların üzerinde hareket ederken Türkiye'de benzin ve motorinin litresi 30 lira sınırına dayanmıştı.
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7 Mart Salı gününe 86,62 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 86,72 Dolar'dan işlem görüyor.
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Brent petrolün yeniden yukarı yönlü hareketiyle birlikte Mart ayı da yeni zamlarla başlamıştı.
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Motorine 4 Mart 2023 Cumartesi itibariyle 91 kuruş zam gelmiş, bu dev zam akaryakıt istasyonlarında fiyatlara da yansımıştı.
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Hatırlanacağı gibi 2022 yılı başında benzinin litre fiyatı 12,91 TL, motorinin litre fiyatı ise 12,76 TL seviyesindeydi.
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2023 yılının ilk gününden itibaren başlayan zam yağmuru sonrasında benzinin güncel fiyatı 22 TL'ye, motorinin fiyatı ise 24 TL'ye dayanmıştı.
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Akaryakıt fiyatları il, ilçe ve bayiler arasında farklılık gösterse de güncel akaryakıt pompa fiyatları ortalama şu şekilde:
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İstanbul Anadolu YakasıBenzin fiyatı: 20,42 TLMotorin fiyatı: 21,52 TL
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İstanbul Avrupa YakasıBenzin fiyatı: 20,47 TLMotorin fiyatı: 21,58TL