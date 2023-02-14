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Benzin ve motorine zam. Deprem meprem dinlemediler zam yaptılar

Benzinin litre fiyatına bugün 1 lira 9 kuruş, motorinin ise 1 lira 21 kuruş zam yapıldı. Benzinin fiyatı  20 TL'yi, motorin ise 21 TL'yi geçti. 

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 11:44
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Benzin ve motorine zam

Benzin ve motorine zam. Deprem meprem dinlemediler zam yaptılar
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Dün 86,95 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 86,61 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili bugün uluslararası piyasalarda 86,37 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün fiyatı düşüşteyken, bugün benzinin litre fiyatına 1 lira 9 kuruş, motorine ise 1 lira 21 kuruş zam yapıldı.

Pompaya yansıyan zamla birlikte İstanbul'un Anadolu Yakası'nda benzinin litresi 20 lira 84 kuruşa, Avrupa Yakası'nda 20 lira 90 kuruşa, Ankara'da 21 lira 18 kuruşa, İzmir'de ise 21 lira 08 kuruşa yükseldi.

Motorin ise İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 21 lira 21 kuruşa, Avrupa Yakası'nda 21 lira 27 kuruşa, Ankara'da 21 lira 58 kuruşa, İzmir'de ise 21 lira 61 kuruşa depolara dolduruluyor.

Zamma tepki gösteren araç sahipleri "Biz depremle yatıp depremle kalkıyoruz. Hükümet ise bütçe açığını kapatmak için akaryakıta zam yapıyor. Hem de lira olarak. Tepkiler yükselirse kuruş indirim yaparlar" yorumunu yaptı. 

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