Benzin ve motorine zam geldi

Bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 51 kuruş, motorine ise 3 lira 30 kuruş zam yapıldı.

Zam öncesinde Ankaralılar, akaryakıt istasyonları önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Zamdan sonra ise istasyonların uzun süre boş kaldığı görüldü.

Akaryakıt ürünlerinden beklenti doğrultusunda benzine 1 lira 51 kuruş, motorine ise 3 lira 30 kuruş zam yapıldı. Yapılan zamma vatandaşlar isyan etti.

Yaşanan tabloyu "çok kötü" olarak değerlendiren bir yurttaş, çözüm sorusuna, "Benim aklımda bir çözüm var ama söylersem hapse atarlar. Onun için söylemeyeceğim" yanıtını verdi. Yoldan geçerken zam tabelasındaki değişikliği fark eden Ayhan Taş ise durumu alkışlayarak karşıladı ve "Vallahi söyleyecek bir şey bulamıyorum. Çok heyecanlıyım, bu gece sabaha kadar uyuyamam herhalde" dedi.

Motorin ve benzine peş peşe gelen zamlar, akaryakıt fiyatlarını rekor seviyelere taşıdı. Özellikle büyükşehirlerde litre fiyatı 50 TL'yi aşarak araç sahiplerini zora soktu.

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 lira 51 kuruş, motorine ise 3 lira 30 kuruş zam yapıldı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde yurttaşlar, zam öncesinde akaryakıt istasyonlarında kuyruk oluşturdu. Zamdan önce ANKA Haber Ajansı'na konuşan yurttaşlar, artan fiyatlara tepki gösterdi.

Ankaralı bir yurttaş, zamdan bizim aracılığımızla haberdar olduğunu belirterek, "Yani bu akaryakıt zamları... Sonuçta alacağız, mecburuz. Ama hiç haberim yoktu biliyor musun? Hiç yoktu" dedi. Bir diğer yurttaş ise art arda gelen zamlara tepki göstererek şunları söyledi:

"Vallahi ne düşüneceğimizi, ne yapacağımızı şaşırdık. Bu gidişat iyi değil. Bir sefer zam yapsınlar, belli bir fiyata getirsinler, bir daha da zam yapmasınlar. Her gün benzine, mazota zam gelecek diye insanların beklemesine gerek yok."

Bir kadın yurttaş ise zamların kendilerini derinden etkilediğini belirterek, "Üzülüyoruz, ciddi bir şekilde üzülüyoruz. Keşke böyle olmasa. Alıştırılmak da istemiyoruz. Gecenin bu vaktinde, son yarım saatte benzin almaya geldik. Ne kadar neyi kurtarabilirsek… Ne yazık ki" ifadelerini kullandı.

Bir yurttaş, zamdan etkilenmemek için istasyona geldiğini belirtti. "Ne düşünüyorsunuz?" sorusuna ise "İthal ediyoruz" diyerek yanıt verdi. Bir genç ise zamdan yeni haberdar olduğunu belirterek, "Olmasaydı tabii ki iyi olurdu ama ne yapalım, başa gelmiş, çekeceğiz" dedi.

Bir genç akaryakıt fiyatlarındaki artışa tepki göstererek, "Çok yazık gerçekten. Sıranın halini görüyorsunuz. Sürekli zam geliyor, ekonomimizin durumu da belli zaten" dedi. Ne yapılması gerektiği sorusuna ise, "Güzel bir indirim olsa iyi olurdu. Şu an yetmiyor. 3-4 litre yakıt alabiliyoruz ancak. Şimdi de 2-3 litre alacağız" sözleriyle yanıt verdi.

Başka bir genç yurttaş ise zam haberini ilk kez gazetecilerden öğrendiğini belirtti. Vatandaş olarak artık düşünecek durumda olmadıklarını ifade eden genç, yaşanan ekonomik koşullar nedeniyle mağdur olduklarını ve bu duruma da alışmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Her şeyin zamlandığını ve artık bu duruma alıştıklarını belirten bir yurttaş, "Yarım saat sonra motorin zamlanacak, biliyorum. Onun için eksiği tamamlamaya geldim" dedi. Yaşanan tabloyu "çok kötü" olarak değerlendiren yurttaş, çözüm sorusuna ise "Benim aklımda bir çözüm var ama söylersem hapse atarlar. Onun için söylemeyeceğim" ifadeleriyle yanıt verdi.

Yoldan geçerken akaryakıta zam geldiğini fark eden Ayhan Taş, durumu alkışlayarak karşıladı. Tabeladaki değişikliği son anda fark ettiğini belirten Taş, "Bir baktım, tabela değişiyor. Olayı algılamaya çalıştım. 30-40 saniye bekledik, ardından 55,56 gibi rakamları gördük. İnanamıyorum" dedi. Eskiden kullanılan "50 liralık alalım" ifadesinin bile anlamını yitirdiğini söyleyen Taş, "Artık o tabir de bitti; 55 liralık mı alacağız? 55.56, 52.16 oldu. Vallahi söyleyecek bir şey bulamıyorum. Çok heyecanlıyım, bu gece sabaha kadar uyuyamam herhalde" ifadelerini kullandı.

Akaryakıta gelen zamların ardından, uzun süre istasyona araç gelmediği gözlemlendi.