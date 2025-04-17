Benzin yine cebimizi yakacak! Akaryakıtta tabela bir kez daha değişti

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Benzin yine cebimizi yakacak! Akaryakıtta tabela bir kez daha değişti

Petrol fiyatlarındaki hafif yükseliş benzine zam olarak tabelalara yansıdı. Benzinin litre fiyatına bugünden itibaren geçerli olmak üzere 94 kuruş fiyat artışı yapıldı.

Petrol fiyatlarındaki hafif yükseliş benzine zam olarak yansıyor. Küresel çapta belirlenen fiyatlar dahilinde Türkiye'de benzinin litresine 97 kuruş zam yapıldı.

Benzin fiyatlarına zam geldi. Benzinin litre fiyatına bugünden itibaren geçerli olmak üzere 94 kuruş fiyat artışı yapıldı.Motorinde ise değişikliğe gidilmedi.

77.webpGÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul'da benzin 45,00-45,15 TL'den, motorin 44,25-44,37 TL'den satılıyor.

Ankara'da benzin 45,75 TL'den, motorin 45,16 TL'den satılıyor.

İzmir'de benzin 46,11 TL'den, motorin 45,51 TL'den satılıyor.

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