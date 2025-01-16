Benzin zammı rötar yaptı motorinin fiyatı uçtu. Tabelayı görenlerin gözleri yerinden çıkacak

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Benzin zammı rötar yaptı motorinin fiyatı uçtu. Tabelayı görenlerin gözleri yerinden çıkacak

Hükümetin en önemli gelir kaynaklarından biri olan akaryakıt zamları yılın ilk ayında da hız kesmeden devam ediyor. Bugün yapılması gereken benzin zammı ileri bir tarihe ertelenirken, motorine 1 lira 47 kuruş zam yapıldı. Motorinin litresi 47 lirayı geçti.

Zamla yatıp zamla kalmaya 2025 yılında da devam ediyoruz. Hükümet asgari ücretle çalışanlara sadaka gibi zammı uygun görürken, emeklilere ise sadece enflasyon farkı verildi. Seyyanen zam ise yapılmayacağı açıklandı.

Hükümet benzin zammını ileri bir tarihe erteledi. Sektör kaynakları son dakika değişikliği olmazsa benzin zammının salı günü yapılacağını açıkladı.

Motorine ise 1 lira 47 kuruş zam yapıldı. Zam sonrası motorin İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 47 lira 24 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 47 lira 12 kuruşa, Ankara'da 47 lira 90 kuruşa, İzmir'de 48 lira 30 kuruşa satılıyor.

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Zammın pas geçtiği benzin ise İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 45 lira 32 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 45 lira 17 kuruşa, Ankara'da 45 lira 82 kuruşa, İzmir'de 46 lira 19 kuruşa depolara dolduruluyor.

Benzin zammının ertelenmesine şaşırdığını söyleyen bir vatandaş "Tepkilerden desem imkansız. Çünkü akaryakıtın litresi 50 lira da olsa 60 lira da olsa benim halkım gıkını çıkartmadan deposunu duldurur. Hükümet salı ve cuma günleri zammı yapıyor. Salı günü benzine yapar. Motorin ile benzin arasındaki farkı bir nebze de olsa kapatır" dedi.

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