Akaryakıt fiyatları fırlayacak: Benzin sonrası motorin fiyatı artıyor

Akaryakıt fiyatları tarafında son zamanlarda dalgalanmalar devam ediyor. Döviz ve brent petrol değişimleriyle hareketlenen akaryakıt fiyatları peş peşe zamlara başladı. Son olarak gelen benzin fiyatları zammı sonrası şimdi de motorin fiyatları zamlanıyor.

Akaryakıt fiyatları son günlerde yeniden zamlanmaya başladı. Gelen gelişmelerle beraber benzin fiyatı ve motorin fiyatı artış gösteriyor. Son gelen benzin litre fiyatları sonrası gözler motorin litre fiyatı tarafına çevrilmişti.

AKARYAKIT FİYATLARI YENİDEN ZAMLANIYOR

Sektör kaynaklarından elde ettiği son bilgiye göre, akaryakıt fiyatları yeniden zamlanıyor. Şu günlerde motorin fiyatı benzin fiyatına yaklaşmasıyla dikkat çekerken motorin litre fiyatı için yeni zam beklentisi oluştu.

MOTORİN FİYATI PAZARTESİ ARTIŞ GÖSTERECEK

Motorin fiyatı pazartesi (10 Nisan) günü zam beklentisi içerisine girdi.

Motorin litre fiyatları için pazartesi gece yarısı 67 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

Yeni yapılacak zamla beraber motorin fiyatı İstanbul’da 21.13, Ankara’da 21.49 İzmir’de 21.57 olacak.

9 NİSAN 2023 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 22,42 TL

Motorin fiyatı: 20,42 TL

İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 22,46 TL

Motorin fiyatı: 20,48 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 22,83 TL

Motorin fiyatı: 20,82 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 22,81 TL

Motorin fiyatı: 20,90 TL