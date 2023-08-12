Benzine bir dev zam daha geliyor. Bu tarihten önce depoları fulleyin

Benzine bir dev zam daha gelecek. Pazar gününden itibaren benzine 1.30 lira ile 1.55 lira arasında zam gelmesi bekleniyor.

Benzine bir dev zam daha geliyor. Bu tarihten önce depoları fulleyin

16 Temmuz'da kurşunsuz benzinin litre fiyatı üzerinden alınan ÖTV tutarı 2,52 TL’den 7,52 TL’ye çıkarılmıştı.

Son olarak cuma itibariyle geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1 TL 80 Kuruşluk bir zam daha gelmişti. Gerçekleşen zammın ardından benzin ve motorin makası da yeniden açılmış oldu.

HalkTV'nin haberine göre; 16 Temmuz Pazar günü itibarıyla İstanbul Avrupa Yakasında benzin fiyatları 34,01 TL’ye tırmanmıştı. 25 Temmuz'da benzine 2 TL’lik bir zam daha gelmişti.

Hem petrol fiyatlarındaki artış hem de Türkiye’nin referans aldığı benzin piyasasındaki artışla birlikte litre başına 1,30 ila 1,55 TL arasında zam geleceği belirtiliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

12 Ağustos Cumartesi itibariyle güncel akaryakıt pompa fiyatları şöyle:

İstanbul
Benzin fiyatı: 36,14 TL
Motorin fiyatı: 38,30 TL
LPG fiyatı: 16,63 TL

Ankara
Benzin fiyatı: 36,67 TL
Motorin fiyatı: 38,80 TL
LPG fiyatı: 16,67 TL

İzmir
Benzin fiyatı: 36,78 TL
Motorin fiyatı: 38,97 TL
LPG fiyatı: 16,45 TL

İlgili Haberler
Emekli vatandaştan zam isyanı: Bıktık usandık terk edip gideceğiz bu memleketi
Zincir marketlerin "gizli" zam oyununa dikkat
Erdoğan'ın yüzde 69 oy aldığı Adıyaman’da ekmeğe zam
Motorine bir zam daha! Türkiye Yüzyılı'nda akaryakıt zamlarının sonu gelmiyor
Öne Çıkanlar
YÖK’ün Danıştay’ı takmadığı ortaya çıktı: Öğretmenlerin mağduriyetine 3’üncü kez sessiz kalıyor
YÖK’ün Danıştay’ı takmadığı ortaya çıktı: Öğretmenlerin mağduriyetine 3’üncü kez sessiz kalıyor
Çöken kaportaya kaynar su dökülür mü? Kaportacıların az bilinen yöntemi işe yarıyor mu?
Çöken kaportaya kaynar su dökülür mü? Kaportacıların az bilinen yöntemi işe yarıyor mu?
MasterChef’te ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star 55 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star 55 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
e-TEP nedir? Elektronik İngilizce Yeterlilik Testi (e-TEP) sınavı nasıl yapılacak?
e-TEP nedir? Elektronik İngilizce Yeterlilik Testi (e-TEP) sınavı nasıl yapılacak?
Altın fiyatları düşecek mi? 11 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?
Altın fiyatları düşecek mi? 11 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?
'Şampiyonluk yarışında başka takıma şans vermiyorum' Şansal Büyüka açıkladı
'Şampiyonluk yarışında başka takıma şans vermiyorum' Şansal Büyüka açıkladı
Son Haberler
İnsanlar deliriyor mu? Her iki kişiden birinde görülüyor Sağlık
İnsanlar deliriyor mu? Her iki kişiden birinde görülüyor
Dolarla kredi çekenler dikkat. Yargıtay’dan emsal karar çıktı Ekonomi
Dolarla kredi çekenler dikkat. Yargıtay’dan emsal karar çıktı
Bjelica Trabzonspor'da bir ilke imza attı Spor
Bjelica Trabzonspor'da bir ilke imza attı
Trabzon’a turist akını Kültür Sanat
Trabzon’a turist akını
Anka Kuşu’nun müthiş hikayesi. Pers mitolojisinde efsanevi kuş Tarih - Mitoloji
Anka Kuşu’nun müthiş hikayesi. Pers mitolojisinde efsanevi kuş
AKP’de 21 il başkanı görevden alındı Siyaset
AKP’de 21 il başkanı görevden alındı
Kılıçdaroğlu İmamoğlu için düşündüğü görevi Fikret Bila’ya açıkladı Siyaset
Kılıçdaroğlu İmamoğlu için düşündüğü görevi Fikret Bila’ya açıkladı