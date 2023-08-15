Benzine bir zam daha. Zam günü belli oldu

Benzine üst üste gelen zamlara yenisi ekleniyor. Çarşamba gününden itibaren benzine 1,55 lira zam gelmesi bekleniyor. Üst üste gelen zamlar “Verdiniz yetkiyi görüyorsunuz etkiyi” yorumuna neden oldu.

Benzine bir zam daha. Zam günü belli oldu

Brent petrol ve KDV ile ÖTV zammının etkileri sürüyor. Gelen zamlardan ise en fazla akaryakıt sektörü etkileniyor.

Sürücüler tarafından yakından takip edilen fiyatlar, hafta boyunca sık sık değişikliğe uğruyor. Son olarak brent petrol 85.79 dolar seviyesinde ölçüldü.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, gelen zamlara bir yenisi daha ekleniyor.

En son 11 Ağustos cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubuna 1,80 TL'lik zam gelmişti.

BENZİNE ZAM

Şimdi ise gözlerin çevrildiği benzinde fiyat değişikliği bekleniyor. Buna göre; 16 Ağustos Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 55 kuruşluk zam gelmesi tahmin ediliyor.

Motorin grubunda ise yeni bir değişiklik bulunmuyor.

İstanbul'da motorin litre fiyatı 38.34 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise 36.16 liradan satılıyor.

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