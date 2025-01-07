Benzine dev zam! Tabelalar değişti

Yeni yıl ile birlikte akaryakıt fiyatlarına yansıyan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışının ardından, benzine bir zam daha geldi.

MOTORİNDE DEĞİŞİKLİK OLMADI

Benzin grubunda yaşanan 1,25 TL'lik fiyat artışıyla birlikte, motorin grubunda herhangi bir değişiklik yaşanmadı.

İSTANBUL’DA 45,30 TL, İZMİR’DE 46,14 TL

Yeni zamla birlikte, İstanbul'da benzinin litre fiyatı 45,30 TL’ye, İzmir’de ise 46,14 TL’ye yükseldi. Ankara’da ise benzinin litre fiyatı 45,68 TL olarak belirlendi.

BİR YILDA YÜZDE 7,60’LIK ARTIŞ

Son yapılan zamla birlikte, benzinin fiyatı son bir yılda yüzde 7,60 oranında arttı.