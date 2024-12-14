Benzine gece yarısı zammı! Tabelalar bu sabah değişti ( 14 Aralık akaryakıt fiyatları)

Benzine gelen zam pompa fiyatlarına yansıdı. Benzinin litre fiyatına bugünden geçerli olmak üzere 98 kuruş zam gördü, motorin fiyatları ise değişmedi.

Benzinin fiyatları litre başına 98 kuruş zamlandı. Yeni rakamlar bugünden itibaren satış fiyatlarına yansıdı. Motorinin fiyatlarında ise değişikliğe gidilmedi.

14 ARALIK GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 43.10 lira

Motorin: 43.30 lira

LPG: 26.03 lira

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 42.99 lira

Motorin: 43.24 lira

LPG: 25.49 TL/Litre

Ankara:

Benzin: 43.53 lira

Motorin: 43,87 lira

LPG: 26,04 lira

İzmir:

Benzin: 44,02 lira

Motorin: 44,39 lira

LPG: 25.94 lira