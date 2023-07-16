Benzine gelen %20 ÖTV zammına yandaş Misvak bile isyan etti: Tamam aşkın gözü kördür de ama bu ne kardeşim?

AKP’nin benzin ve motorin fiyatlarına uyguladığı yüzde 20 ÖTV zammı kararına tepkiler çığ gibi büyürken yandaş Misvak bile isyan etti. Misvak’ın sosyal medya hesabından “Tamam aşkın gözü kördür de ama bu ne kardeşim” denilerek güncel fiyatlar paylaşıldı.

Benzine gelen %20 ÖTV zammına yandaş Misvak bile isyan etti: Tamam aşkın gözü kördür de ama bu ne kardeşim?

Editör: Ersoy ÖZDEM

Türkiye, 2023 genel seçimlerini geride bıraksa da yankıları hala sürmeye devam ediyor.

Seçim sonrası kalem kalem her şeye zam yağmuru sürerken özellikle de noter, pasaport, vize harçları, cep telefonu vergileri ve akaryakıt fiyatları vatandaşın en çok dikkatini çeken zamlardan oldu.

Enflasyonun zirveye çıktığı, TL’nin döviz kurları karşısında her geçen gün değer kaybettiği bu günlerde iktidarın son zammı ÖTV zammı oldu.

Muhalefet partileri ve vatandaşların tepkilerinin ardından yandaş hesaplar bile bu zamları eleştirmeye başladı.

ZAM ORANINA YANDAŞ MİSVAK DA DAYANAMADI

Tepki paylaşımlarına yandaş Misvak da katıldı. Misvak’ın sosyal medya hesabında yeni akaryakıt fiyat listesi, “Tamam aşkın gözü kördür de ama bu ne kardeşim” ifadesiyle paylaşıldı.

İŞTE O PAYLAŞIM

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Son olarak iktidarın %20 ÖTV zammı uyguladığı akaryakıt kararına göre kurşunsuz benzinin litre fiyatı üzerinden alınan ÖTV tutarı 2,52 liradan 7,52 liraya, motorinin litre fiyatı üzerinden alınan vergi tutarı ise 2,05 liradan 7,05 liraya yükseldi. Otogaz da ise 5,77 lira ÖTV alınacak. Ayrıca benzol, tuluol, ksiol, solvent nafta gibi ürünler ile madeni yağlama ürünlerinin ÖTV tutarlarında da artışa gidildi.

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