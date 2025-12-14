Brent petrolün varil fiyatının 60 dolar seviyelerine kadar düşmesi, akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisini güçlendirdi. Sektör kaynaklarına göre, 16 Aralık Salı gününden itibaren benzinin litre fiyatında 2 lira 2 kuruşluk indirim yapılması bekleniyor.

Söz konusu indirimin pompaya yansıması halinde, benzinin litre fiyatı İstanbul’da ortalama 52,51 TL’ye, Ankara’da 53,35 TL’ye, İzmir’de ise 53,71 TL’ye kadar gerileyebilir. Hatırlanacağı üzere 28 Kasım’da motorin fiyatlarında 2 liralık indirim yapılmış, otogazda ise 80 kuruşluk artış yaşanmıştı.