Benzine indirimcik

Petrol fiyatlarındaki gerilemenin etkisi Benzin fiyatlarına yansıyor. Petrolün 76 Dolar seviyesine düşmesiyle birlikte benzin fiyatları da gerilemeye başladı.

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 75 kuruş Indirim yapılması bekleniyor.

Motorin fiyatlarında ise indirim beklenmiyor.

İSTANBUL'DA 17,39 LİRAYA GERİLEYECEK

İstanbul'da satılan benzinin litre fiyatı 18,14 liradan 17,39 liraya gerilemiş olacak. Ankara'da 17,59 lira, İzmir'de ise 17,58 liradan satışa sunulması bekleniyor.

BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.