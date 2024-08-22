Benzine indirim geliyor. Gözünüz aydın

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Benzine indirim geliyor. Gözünüz aydın

Brent petrol fiyatlarındaki düşüş, araç sahiplerinin beklediği indirimleri beraberinde getirdi. İşte, beklenen akaryakıt indirimleri ve bu indirimler öncesindeki güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Brent petrol fiyatlarındaki düşüş, akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıyor. Araç sahiplerinin uzun süredir beklediği bu gelişme, özellikle son dönemdeki zamların ardından rahatlatıcı bir haber olarak öne çıkıyor. Dolar kurundaki yükselişe rağmen, Brent petrol fiyatlarındaki gerileme neticesinde benzin fiyatlarında indirim uygulanacağı belirtildi.

BENZİNE İNDİRİM GELİYOR

Özellikle 2023 seçimleri sonrasında art arda gelen zamlar ve eklenen ÖTV artışları, araç sahiplerini zor durumda bırakmıştı. Ancak bu kez, Brent petroldeki düşüş sayesinde 23 Ağustos Cuma gününden itibaren (yarın) benzin fiyatlarına litre başına 1 TL 46 kuruş indirim yapılacak. Motorin ve LPG fiyatlarında ise şu an için herhangi bir indirim açıklaması yapılmadı.

İşte 22 Ağustos itibarıyla 17 farklı ildeki güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları:

- Ankara: Benzin 44,97 TL, Motorin 44,35 TL, LPG 24,26 TL
- İstanbul: Benzin 44,66 TL, Motorin 43,94 TL, LPG 24,35 TL
- İzmir: Benzin 45,47 TL, Motorin 44,87 TL, LPG 24,31 TL
- Antalya: Benzin 45,79 TL, Motorin 45,24 TL, LPG 24,56 TL
- Batman: Benzin 46 TL, Motorin 45,40 TL, LPG 24,46 TL
- Diyarbakır: Benzin 45,95 TL, Motorin 45,36 TL, LPG 24,01 TL
- Edirne: Benzin 45,22 TL, Motorin 44,69 TL, LPG 24,06 TL
- Hatay: Benzin 45,60 TL, Motorin 44,99 TL, LPG 23,92 TL
- Kahramanmaraş: Benzin 45,72 TL, Motorin 45,09 TL, LPG 23,99 TL
- Kars: Benzin 46,09 TL, Motorin 45,44 TL, LPG 23,74 TL
- Kocaeli: Benzin 44,94 TL, Motorin 44,20 TL, LPG 23,93 TL
- Manisa: Benzin 45,47 TL, Motorin 44,95 TL, LPG 24,14 TL
- Muğla: Benzin 45,65 TL, Motorin 45,10 TL, LPG 24,78 TL
- Osmaniye: Benzin 45,56 TL, Motorin 44,94 TL, LPG 23,91 TL
- Rize: Benzin 45,73 TL, Motorin 45,13 TL, LPG 25,11 TL
- Trabzon: Benzin 45,70 TL, Motorin 45,11 TL, LPG 24,63 TL
- Van: Benzin 46,11 TL, Motorin 45,48 TL, LPG 24,87 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİR?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları, gümrüksüz rafineri fiyatı üzerine ÖTV ve EPDK payı eklenerek hesaplanıyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı ise, Akdeniz-İtalyan piyasasındaki günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve Dolar kuru göz önünde bulundurularak belirleniyor. Bu hesaplama yöntemiyle, rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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