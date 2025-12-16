Brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüş nedeniyle benzinin litre fiyatına 1.96 TL indirim yapıldı.

Buna göre, benzinin litre fiyatı 52.55 TL, motorinin litre fiyatı 53.15 TL, LPG’nin litre fiyatı ise 28.51 TL oldu.

Güncel fiyatlar şehir ve dağıtım firmalarına göre küçük farklılıklar gösterebiliyor.