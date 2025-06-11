Benzine para ödemek artık tarihe karıştı. Cihaz bu yıl satışa çıkıyor. Yapılamaz denileni yaptılar havadan benzin ürettiler

Düzenleme: Kaynak: Dünya Gazetesi
Benzine para ödemek artık tarihe karıştı. Cihaz bu yıl satışa çıkıyor. Yapılamaz denileni yaptılar havadan benzin ürettiler

ABD'li bir şirket karbondioksidi benzine çeviren bir cihaz geliştirdi. Sadece hava, su ve yenilenebilir enerji ile çalışan cihazın 2025 sonunda piyasaya sunulması beklenirken elde edilen yakıt, altyapı değişikliği gerektirmeden mevcut benzinli motorlarda kullanılabilecek.

ABD’li Aircela, havadan benzin üreten devrimci bir cihaz geliştirdi. 2025’te piyasaya sürülecek cihaz, karbondioksit, su ve yenilenebilir enerjiyle çevre dostu yakıt üretiyor, mevcut motorlarda kullanılabiliyor.

New York merkezli Aircela, atmosferdeki karbondioksiti benzine çeviren yenilikçi bir cihazla enerji sektöründe devrim yaratıyor. Sadece hava, su ve yenilenebilir enerjiyle çalışan bu makine, 2025 sonbaharında piyasaya sürülecek. Kompakt tasarımıyla dikkat çeken cihaz, mevcut benzinli motorlarla uyumlu, çevre dostu yakıt üretiyor.

Cihaz, üç ana modülden oluşuyor: karbon yakalama, su elektrolizi ve yakıt sentezi. Karbondioksit, elektrolizle üretilen hidrojenle birleşerek kükürt, etanol ve ağır metal içermeyen temiz benzin oluşturuyor.
Arı peteği tasarımından ilham alan altıgen modüller, yer tasarrufu ve ölçeklenebilirlik sağlıyor. Günlük 4,5 litre benzin üretebilen makine, 64 litreye kadar depolama kapasitesine sahip.

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Aircela CEO’su Eric Dahlgren, cihazın prototip değil, çalışır bir sistem olduğunu vurguluyor. Kompakt boyutu ve benzin pompasına benzer dolum başlığı, kullanıcı dostu bir deneyim sunuyor. Fiyat henüz açıklanmasa da şirket, uygun maliyetli ve geniş çapta erişilebilir bir ürün hedefliyor.

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Cihaz, karbon nötr yakıt üretimini hızlandırarak fosil yakıtlara bağımlılığı azaltmayı amaçlıyor. Mevcut altyapıya uyumu, geçiş sürecini kolaylaştırıyor. Aircela, bu teknolojiyle enerji sektöründe sürdürülebilir bir dönüşüm başlatmayı planlıyor.

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Uzmanlar, cihazın yaygınlaşmasıyla karbon emisyonlarının azalacağını ve enerji maliyetlerinin düşeceğini öngörüyor. Şirket, 2025 sonunda ilk dağıtımları gerçekleştirmeyi hedeflerken, küresel enerji pazarında büyük bir etki yaratması bekleniyor.

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